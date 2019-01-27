Олимпийская чемпионка в России избила новогодней елкой директора спортшколы имени себя



Ольга Данилова. Фото: Сергей Компанийченко / РИА Новости

Драка с участием Даниловой, которая сейчас руководит отделом по физической культуре, спорту и туризму в администрации Александровского района, произошла 28 декабря. Чиновница вызвала к себе в кабинет директора школы по лыжным гонкам и легкой атлетике Екатерину Шагову и начала критиковать работу коллектива образовательного учреждения, заявив, что все мероприятия в нем проводятся «на уровне сельпо».В ответ на это директор упрекнула бывшую спортсменку в том, что та уже пять лет не появлялась в названной в ее честь школе, а лыжный спорт при ней в городе развалился.После этого Данилова схватила елку, украшенную игрушками, и стала бить ей директора по лицу, а затем якобы начала ее душить. Участницы потасовки позже написали друг на друга заявление в полицию. Отмечается, что Шагова отказывается решать конфликт миром. Олимпийская чемпионка не стала комментировать ситуацию.В полиции отказались возбуждать уголовное дело, так как медицинская экспертиза не подтвердила факт причинения вреда здоровью обеих участниц конфликта. Материалы проверки переданы в прокуратуру.В 2018 году российские чиновники отметились целым рядом скандальных заявлений. Так, депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков сравнил ГУЛАГ с современными тюрьмами и нашел плюсы в трудовых лагерях, а директор департамента молодежной политики администрации Свердловской области Ольга Глацких, которая, как и Ольга Данилова, является олимпийской чемпионкой, заявила, что государство молодежи ничего не должно.