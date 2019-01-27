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Германия выделит блокадникам Ленинграда 12 миллионов евро

28.01.2019 09:21 — Разное | UDF  
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Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
Правительство Германии выделит 12 миллионов евро на модернизацию ветеранского госпиталя и создание германо-российского центра в Санкт-Петербурге, а также для блокадников. Об этом сказано в сообщении германского МИД, его текст приводит в воскресенье, 27 января, РИА Новости.

Заявление приурочено к памятной дате — 75 лет назад в этот день Ленинград был полностью освобожден советскими войсками от блокады немецким вермахтом.

Министры иностранных дел Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров поприветствовали решение властей.

Ранее журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung Сильке Бигальке заявила, что годовщина снятия блокады Ленинграда превратилась в России в торжество, хотя это событие необходимо воспринимать как масштабную трагедию. В частности, автор недоумевает, почему в Санкт-Петербурге устраивают военный парад. По ее мнению, мероприятие напоминает «танцы на костях».

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня.

 
 
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Деньги пойдут на модернизацию ветеранского госпиталя и создание германо-российского центра в Санкт-Петербурге, а также для блокадников.
 
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