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Германия выделит блокадникам Ленинграда 12 миллионов евро
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
Заявление приурочено к памятной дате — 75 лет назад в этот день Ленинград был полностью освобожден советскими войсками от блокады немецким вермахтом.
Министры иностранных дел Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров поприветствовали решение властей.
Ранее журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung Сильке Бигальке заявила, что годовщина снятия блокады Ленинграда превратилась в России в торжество, хотя это событие необходимо воспринимать как масштабную трагедию. В частности, автор недоумевает, почему в Санкт-Петербурге устраивают военный парад. По ее мнению, мероприятие напоминает «танцы на костях».
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня.
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Деньги пойдут на модернизацию ветеранского госпиталя и создание германо-российского центра в Санкт-Петербурге, а также для блокадников.
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