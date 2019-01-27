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Российский кот полтора года прожил на месте пожара в ожидании погибшей хозяйки

28.01.2019 09:02 — Разное | UDF  
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Фото: страница Светланы Ципровской во «ВКонтакте»
В городе Златоуст Челябинской области нашли кота по кличке Рыжик, который уже второй год ждет погибшую хозяйку на месте сгоревшего дома. На это обратил внимание информационный портал Ura.ru.

Питомец остался на улице в 2017 году, когда в доме произошел пожар. По словам местного волонтера Светланы Ципровской, до инцидента в доме проживала семья из четырех человек: мать и три ребенка. Женщина и ее 17-летняя дочь сгорели заживо. Младшим детям, которым было четыре и пять лет, удалось спастись: в тот день они остались в гостях у дальней родственницы.

«Сейчас они находятся в доме малютки, — рассказывает Ципровская. — Близких родственников у семьи нет, поэтому взять котика некому». Она также добавила, что кот зимой и летом живет на улице в грязи, и поэтому остро нуждается в помощи. Рыжику, который ко всему прочему страдает от проблем с глазами, уже сделали необходимые прививки, однако взять питомца домой никто не решается.

Собеседница издания заявила, что готова помочь четвероногому с переездом в Челябинск для осмотра в ветеринарной клинике и последующего проведения кастрации.

В 2016 году стало известно, как читатели издания The Daily Mail захотели приютить у себя кошку из Белгорода, которая около года ожидала хозяев на улице города.

 
 
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В городе Златоуст Челябинской области нашли кота по кличке Рыжик, который уже второй год ждет погибшую хозяйку на месте сгоревшего дома.
 
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