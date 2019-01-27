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Российский кот полтора года прожил на месте пожара в ожидании погибшей хозяйки
Фото: страница Светланы Ципровской во «ВКонтакте»
Питомец остался на улице в 2017 году, когда в доме произошел пожар. По словам местного волонтера Светланы Ципровской, до инцидента в доме проживала семья из четырех человек: мать и три ребенка. Женщина и ее 17-летняя дочь сгорели заживо. Младшим детям, которым было четыре и пять лет, удалось спастись: в тот день они остались в гостях у дальней родственницы.
«Сейчас они находятся в доме малютки, — рассказывает Ципровская. — Близких родственников у семьи нет, поэтому взять котика некому». Она также добавила, что кот зимой и летом живет на улице в грязи, и поэтому остро нуждается в помощи. Рыжику, который ко всему прочему страдает от проблем с глазами, уже сделали необходимые прививки, однако взять питомца домой никто не решается.
Собеседница издания заявила, что готова помочь четвероногому с переездом в Челябинск для осмотра в ветеринарной клинике и последующего проведения кастрации.
В 2016 году стало известно, как читатели издания The Daily Mail захотели приютить у себя кошку из Белгорода, которая около года ожидала хозяев на улице города.
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В городе Златоуст Челябинской области нашли кота по кличке Рыжик, который уже второй год ждет погибшую хозяйку на месте сгоревшего дома.
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