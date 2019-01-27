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Нацбанк готовит новый удар по долларизации

28.01.2019 08:53 — Разное | UDF  
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Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Как будут решать один из проблемных вопросов в экономике?

Власти в этом году намерены нанести очередной удар по долларизации, сообщил зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц. Один из планов по дедолларизации экономики — внесение изменений в части исключения использования в расчетах иностранной валюты, а также привязки к ней различных тарифов. Для этого намерены внести изменения в Гражданский и Банковский кодексы, а также некоторые президентские указы. В прошлом году на проблему долларизации в нашей стране обращали внимание как в МВФ, так и в ЕАБР.

В 2019 году Нацбанк продолжит принимать меры по снижению уровня долларизации экономики имеющимися в его распоряжении инструментами, отметил Сергей Калечиц в своем докладе по итогам 2018 года и о задачах на 2019 год. «К концу 2019 года и в последующие годы удельный вес кредитов в национальной валюте в совокупной структуре кредитов устойчиво должен быть выше 50%», — добавил зампред правления Нацбанка.

Вместе с тем действия Нацбанка будут направлены на формирование новой законодательной базы, предусматривающей в том числе снятие ограничений на проведение валютных операций, связанных с движением капитала для физлиц, а также снятие ограничений на открытие счетов юрлицами в иностранных банках.

Также предусмотрены отмена ограничений по срокам репатриации валютной выручки и установление сроков возврата валютной выручки непосредственно во внешнеторговых договорах. Запланировано также создание системы валютного мониторинга.

Сергей Калечиц напомнил, что дедолларизацией экономики предусмотрено, c 1 марта 2019 года исключаются расчеты в иностранной валюте между резидентами по корпоративным облигациям, номинированным в иностранной валюте, и по отдельным видам договоров страхования. Также исключается возможность выдачи индивидуальных разрешений Нацбанка на осуществление расчетов в иностранной валюте.

Если говорить про возможные изменения в Гражданский кодекс, то сейчас в нем (статья 298) допускается привязка денежных обязательств к валюте. Речь идет, в частности, о договорах долевого строительства жилья, аренде.

Ранее председатель правления Нацбанка Павел Каллаур назвал пережитком прошлого сохранение привязок к валюте в договорах.

Ранее в Нацбанке отмечали, что общий расчетный размер потерь Беларуси от долларизации оценивается в сумме около 2−3% ВВП ежегодно. По итогам 2017 года ВВП Беларуси составил 54,4 млрд долларов. 2−3% — это 1−1,5 млрд долларов.

Потери Беларуси от долларизации сосредоточены прежде всего в области курсовых и инфляционных рисков. С учетом значительных сумм задолженности по валютным кредитам (займам) белорусские предприятия и бюджет могут нести значительные финансовые потери. При снижении курса белорусского рубля к доллару на 1% потери предприятий от переоценки валютной кредитной задолженности белорусским банкам составят 230 млн рублей, потери бюджета от переоценки внешнего долга — 330 млн рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Как будут решать один из проблемных вопросов в экономике?
 
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