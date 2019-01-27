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В рейтинге экономических свобод Беларусь заняла 104-е место в мире

28.01.2019 08:01 — Разное | UDF  
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карта Heritage Foundation
Беларусь заняла 104 место из 180 стран мира в рейтинге экономических свобод (2019 Index of Economic Freedom), составленном американской Heritage Foundation.

Общее число баллов, набранных Беларусью, составило 57,9. За год этот показатель сократился на 0,2 балла.

Страны, набравшие в рейтинге менее 50 баллов, считаются "абсолютно несвободными", 50-60 баллов – "преимущественно несвободными", 60-70 баллов – "относительно свободными", 70-80 баллов – "в основном свободными", а свыше 80-ти баллов – "свободными".

Таким образом, Беларусь попала в число "преимущественно несвободных" стран.

Как отмечают в своем обзоре аналитики Heritage Foundation, высокие баллы за финансовое здоровье и денежную свободу, полученные Беларусью, не смогли компенсировать снижение показателя в сфере "государственные расходы" и "эффективность судебной системы".

В рейтинге экономических свобод Беларусь заняла 104-е место в мире

Таблица Heritage Foundation

"Беларусь занимает 42-е место среди 44 стран европейского региона, и ее общий балл ниже среднего по региону и миру", - говорится в обзоре Heritage Foundation.

Там отмечается, что экономический рост в стране в 2018 году стимулировался внутренним спросом и инвестициями.

"Восстановление российской экономики способствовало увеличению экспорта промышленных товаров. Порвысившиеся мировые цены на ключевые экспортные товары, такие как нефтепродукты и калийные удобрения, помогли Беларуси обслуживать свой внешний долг. Правительство добилось определенных успехов в снижения госрегулирования экономики, но широкомасштабная либерализация не была приоритетом. Вместо этого повсеместное участие государства в экономике и контроль над ней по-прежнему серьезно сдерживают рост и развитие, а небольшой частный сектор остается маргинализованным", - отмечатеся в обзоре.

Отметим, что в рейтинге соседняя Польша заняла 46-е место, Россия -98-е, а Украина - 147-е.

Находясь на 104-м месте, Беларусь разместилась в рейтинге между Мали и Камбоджей.

 
 
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Беларусь попала в число "преимущественно несвободных" стран.
 
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