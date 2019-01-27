В рейтинге экономических свобод Беларусь заняла 104-е место в мире



карта Heritage Foundation





Таблица Heritage Foundation

Беларусь заняла 104 место из 180 стран мира в рейтинге экономических свобод (2019 Index of Economic Freedom), составленном американской Heritage Foundation.Общее число баллов, набранных Беларусью, составило 57,9. За год этот показатель сократился на 0,2 балла.Страны, набравшие в рейтинге менее 50 баллов, считаются "абсолютно несвободными", 50-60 баллов – "преимущественно несвободными", 60-70 баллов – "относительно свободными", 70-80 баллов – "в основном свободными", а свыше 80-ти баллов – "свободными".Таким образом, Беларусь попала в число "преимущественно несвободных" стран.Как отмечают в своем обзоре аналитики Heritage Foundation, высокие баллы за финансовое здоровье и денежную свободу, полученные Беларусью, не смогли компенсировать снижение показателя в сфере "государственные расходы" и "эффективность судебной системы".- говорится в обзоре Heritage Foundation.Там отмечается, что экономический рост в стране в 2018 году стимулировался внутренним спросом и инвестициями.- отмечатеся в обзоре.Отметим, что в рейтинге соседняя Польша заняла 46-е место, Россия -98-е, а Украина - 147-е.Находясь на 104-м месте, Беларусь разместилась в рейтинге между Мали и Камбоджей.