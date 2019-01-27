Глава «Беларусбанка» заявил о возможной организации криптобиржи

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Важнейшей задачей банка на 2019 год названа диджитализация. В Беларусбанке обещают реализацию эксклюзивных проектов в области «цифры».

Об этом рассказал в телевизионном интервью глава ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич, пишет БЕЛТ А.

Председатель правления «Беларусбанка» заявил, что руководство банка прорабатывает возможность организации биржевой площадки по торговле криптовалютами. «Сейчас мы занимаемся этим вопросом", - подтвердил Ананич.

Также Беларусбанк намерен расширить спектр услуг, предоставляемых клиентам совместно с операторами мобильной связи. Так, в скором времени планируется провести эмиссию виртуальной карты.

"Проекты в области "цифры" будут носить практически эксклюзивный характер", - пообещал глава банка.