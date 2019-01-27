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Глава «Беларусбанка» заявил о возможной организации криптобиржи
28.01.2019 10:20 — Разное | Ежедневник
фото: minsknews.by
Важнейшей задачей банка на 2019 год названа диджитализация. В Беларусбанке обещают реализацию эксклюзивных проектов в области «цифры».
Об этом рассказал в телевизионном интервью глава ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич, пишет
Председатель правления «Беларусбанка» заявил, что руководство банка прорабатывает возможность организации биржевой площадки по торговле криптовалютами. «Сейчас мы занимаемся этим вопросом", - подтвердил Ананич.
Также Беларусбанк намерен расширить спектр услуг, предоставляемых клиентам совместно с операторами мобильной связи. Так, в скором времени планируется провести эмиссию виртуальной карты.
"Проекты в области "цифры" будут носить практически эксклюзивный характер", - пообещал глава банка.
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Важнейшей задачей банка на 2019 год названа диджитализация. В Беларусбанке обещают реализацию эксклюзивных проектов в области «цифры».
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