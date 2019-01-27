|
Помощник президента проведет прямую линию и прием граждан в облисполкоме
28.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
Помощник президента Республики Беларусь — главный инспектор по Гродненской области Иван Антонович Лавринович проведет 30 января с 12 до 13 часов прямую линию по телефону 8-0152-73-56-44 и с 15 до 17 часов прием граждан по личным вопросам в Гродненском облисполкоме по адресу: Гродно, ул. Ожешко, 3.
Предварительная запись на прием по телефону 8-0152-73-55-67 с 9 до 13 и с 14 до 17 часов - 28 января, 29 января - с 9 до 12 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощник президента Республики Беларусь — главный инспектор по Гродненской области Иван Антонович Лавринович проведет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)