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В Беларуси изобрели лекарство от рассеянного склероза
28.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусские ученые придумали лекарство, которое пусть и не излечивает, но значительно замедляет развитие такого тяжелого заболевания, как рассеянный склероз. Разработка препарата шла больше десяти лет. И вот клинические испытания успешно завершены. Насколько эффективны таблетки, узнал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
Хороший программист должен постоянно учиться. И для того, чтобы знать основные алгоритмы, нужна хорошая память. Артему 32 года, и четыре из них он борется с рассеянным склерозом. Правда, диагноз ему поставили не сразу. Когда стало падать зрение, врачи предположили конъюнктивит. Назначили капли. Они не помогли, и Артем на время перестал видеть.
«По мнению врача, это было связано с тем, что я спортом занимался и мог получить травму на тренировке», – рассказал Артем Тарадейко.
Воспалительный процесс в головном и спинном мозгу организм запускает сам. Причины неизвестны. И проявляется это по-разному: кто-то перестает ходить, у некоторых пропадает речь, другие теряют память. Вылечить болезнь невозможно. Только замедлить ее течение. Но, похоже, белорусские ученые нашли способ, как сделать это эффективно.
«Это комбинированный препарат, в нем два вещества, и нами было обнаружено, что эти два вещества улучшают действие друг друга. Во-первых, снижается токсичность препарата, во-вторых, уменьшается количество вирусных заболеваний», – объяснила заместитель директора института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси Елена Калиниченко.
Разработка препарата длилась около двенадцати лет. В доклинических испытаниях ученые выверяли формулы, оценивали риски. Затем нашли добровольцев, которые и принимали лекарство. Контрольный анализ удивил врачей.
Это значит, что шанс у людей с диагнозом «рассеянный склероз» на долгую и полноценную жизнь возрастает. У некоторых пациентов медики отмечают стойкую ремиссию. Белорусское лекарство – не дженерик. У него уникальная формула, и аналогов в мире нет. В год рекомендуется проходить всего два курса. Таблетки уже прошли сертификацию. Первая партия в аптеках страны появится в конце января.
Клиники Беларуси уже готовы закупить отечественный препарат для лечения склероза. В продажу на территории ЕАЭС лекарство поступит позже – в 2020 году.
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Белорусские ученые нашли способ продлить полноценную жизнь людям с тяжелым диагнозом.
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