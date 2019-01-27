Странная роль. Знаменитые артисты, не справившиеся с психическими недугами

Екатерина Савинова

Она была талантливой, но невостребованной. Почему? Да потому, что однажды имела смелость отказать знаменитому режиссеру и любителю женщин Ивану Пырьеву. Из-за этого вход в большое кино для Савиновой оказался напрочь закрыт, и мы могли никогда не узнать этого имени, если бы не ее муж. Режиссер Евгений Ташков безумно любил свою жену и решил пойти на хитрость. Он сам придумал и организовал съемки картины «Приходите завтра» с супругой в роли такой же талантливой, но более удачливой Фроси Бурлаковой.

Екатерина была счастлива. Радость омрачала небольшая субфебрильная температура, которая держалась у нее во время съемок. Когда муж узнал об этом, он остановил работу и потребовал, чтобы жена прошла обследование. Врачи не нашли ничего плохого, и Савинова снова вернулась на съемочную площадку. Правда, время от времени муж стал замечать за Екатериной различные странности: она то совершенно отстранялась ото всех, то внезапно пугалась чего-то. В конце концов Екатерина Савинова призналась, что время от времени слышит голоса. Врачи определили недуг: бруцеллез (эту инфекцию актриса подцепила, выпив парного молока). Но было уже поздно. На фоне этого заболевания у Екатерины развилась шизофрения.

Начались провалы в памяти, она часто не узнавала знакомых, друзей, близких. Бывало, что Савинова выходила на улицу, разговаривала с прохожими, отдавала им свои вещи. Актриса много времени проводила в психиатрических клиниках. Когда болезнь отступала, она умудрялась сниматься в кино, но большую часть своей новой жизни находилась дома под присмотром сиделки.

В апреле 1970 года, обманув «надсмотрщицу», актриса сбежала к сестре в Новосибирск. Там она сходила в церковь, убралась в квартире, а потом пошла на железнодорожную станцию и покончила с собой. Мужу и сыну Екатерина Савинова оставила прощальную записку, в которой попросила у них прощения за свой роковой шаг.

Ненужная Фрося. Трагическая судьба Екатерина Савиновой Подробнее

Юрий Каморный

Красавец, любимец женщин, успешный актер. Юрий Каморный был невероятно востребован и в театре, и в кино, и в шумных компаниях, в которых он частенько проводил свободное от работы время. Каморный любил выпить. Он был постоянным посетителем знаменитого ленинградского пивного бара «Прибой». Барные аборигены любили собираться вокруг Каморного, чтобы послушать его рассказы о съемках и коллегах. Правда, после съемок у него часто фиксировали нервные срывы. А выматывающий график работы усугублял проблему.

Во время работы Юрий старался не пить, но, когда съемки заканчивались, он отрывался на всю катушку. Так, после картины «Игра без козырей», на съемках которой он нашел себе новую пассию, — молоденькую гримершу Ванду — Каморный решил отдохнуть с возлюбленной в Ленинграде. Сама она потом вспоминала, что артист подавал заметные признаки психического заболевания. Он постоянно говорил странные вещи, уверял Ванду, что ее кто-то хочет украсть. Ряд экспертов впоследствии по описаниям симптомов диагностируют бред преследования (иногда его еще называют «манией преследования»). Этот бред часто сопутствует параноидной шизофрении и вызывает у больного приступы сильной агрессии.



Актер Ленинградского театра юного зрителя Юрий Каморный в роли матроса Рыбакова в сцене из фильма «Кремлевские курсанты». 1970 г. Фото: РИА Новости / Рудольф Алфимов

27 ноября 1981 года соседи Юрия услышали, как кричит женщина. Зная, что у актера случались буйные запои, они вызвали наркологов и милицию. По словам служителей правопорядка, прибывший наряд открыл дверь и увидел, что Каморный стоит на кровати, прижимая к себе девушку и угрожая ей ножом (у актера была целая коллекция холодного оружия). Каморный шептал: «Не выходи! Или они убьют тебя, или я сам убью тебя». Уговоры на находившегося в совершенно неадекватном состоянии актера не действовали. Чтобы заставить его бросить нож, милиционеры сделали упреждающий выстрел в сторону, что, по версии следствия, только раззадорило находящегося в приступе агрессии актера.

Выбора не оставалось: нужно было стрелять в крайне опасного и вооруженного Каморного. Милиционеры, совершенно не желая никого убивать, пытались прострелить руку, в которой артист держал нож. Но теснота и быстро меняющееся положение Каморного и Ванды сыграли против них: заложница была ранена в плечо, а Каморный нож не бросил. В итоге было сделано четыре выстрела: и даже тут, желая лишь остановить человека в приступе, ему выстрелили в ногу. На беду, пуля попала в бедренную артерию. Актер умер менее чем за минуту. Судмедэксперты не обнаружили у него в крови ни алкоголя, ни психотропных веществ. А к трагедии, скорее всего, привело то, что признаки болезни на ранней стадии не были выявлены, а нервная работа и пристрастие к алкоголю привели к необратимым последствиям для мозга.



Юрий Каморный в фильме «Правда лейтенанта Климова», 1981 г. Кадр из фильма

Валентина Караваева

Караваева стала звездой после выхода на экраны фильма «Машенька». Тут же на актрису посыпались новые предложения, а в 1943 году Караваеву пригласили на главную роль в картину «Небо Москвы». Съемки проходили в Куйбышеве. В один из дней актриса очень торопилась, водитель пытался помочь ей не опоздать, но не справился с управлением и врезался в трамвай. Караваеву с тяжелой травмой увезли в больницу. Когда она, придя в себя, посмотрела в зеркало, ее лицо исказила гримаса ужаса. Знакомое всем миловидное личико Машеньки перечеркивал страшный красный шрам.

Для актрисы, изуродованной аварией, больше не находилось больших ролей. Да, пригласили несколько раз сыграть каких-то проходных героинь, она согласилась, снялась. Но это было не то, о чем она когда-то мечтала. Говорят, уже тогда Караваева начала сторониться людей. Она предпочитала оставаться одна в своей квартире. Соседи постоянно слышали из-за стены ее голос. Правда, что делала бывшая актриса, они не могли понять. Однажды подъезд, в котором жила Караваева, затопило. В дверь к Валентине никто не мог достучаться. Вызывали милицию. Квартиру вскрыли. На полу повсюду была вода. На стенах висела черная ткань, в комнате — белая простыня — экран. А в воде вместе с катушками кинопленки плавало тело актрисы в костюме Нины Заречной. Оказалось, что Валентина Караваева превратила свою квартиру в съемочный павильон, в котором на любительскую камеру годами снимала сама себя в роли Нины Заречной.



Валентина Караваева в фильме «Машенька», 1942 год. Кадр из фильма

Василий Степанов

Когда Степанов появился на экранах страны в картине Федора Бондарчука «Обитаемый остров», все киноманы в один голос твердили, что зажглась новая звезда. Пусть играл Василий не как заправский мэтр, но он показался всем красавцем, которому в нашем кино все будут только рады. Однако вышло так, что новых ролей Василию почти не предлагали, и у актера постепенно развилась депрессия. В 2010 году он даже лечился в психоневрологическом диспансере. По словам близких, Степанов несколько раз пытался покончить с собой. После одной из таких попыток он был госпитализирован. Степанов долго обследовался и получил от врачей неутешительный диагноз: шизофрения. Правда, сам Василий в свою болезнь не верит. Он считает, что все произошедшее является случайностью и в психиатрической медицинской помощи он не нуждается.

Наталья Назарова

В профессиональных актерских кругах она считалась актрисой эпизода. Но эпизоды с ее участием становились изюминкой любой картины, будь то «Любимая женщина механика Гаврилова» или «Неоконченная пьеса для механического пианино».

И если в кино она довольствовалась небольшими ролями, то во МХАТе Назарову знали как очень талантливую актрису. Однажды, возвращаясь после очередного спектакля, Наталья услышала сзади шаги. Она сразу поняла, что человек шел за ней. Обернуться она не успела, кто-то ударил ее наотмашь по голове. После тяжелой травмы головы у Назаровой была диагностирована шизофрения. Актрисе дали инвалидность, из театра уволили. Она жила с мамой на пособие и мамину пенсию. Когда ее матери не стало, Наталья осталась совсем одна. Правда, если об актрисе Назаровой уже многие забыли, то о соседке Назаровой жители одного из домов Северного района Москвы забыть не могут. Она то затопит их, то начинает драться газетой прямо на лестничной клетке. Но чаще Назарова гуляет по Москве в необычных нарядах, шляпах, перчатках, вуалях. Однажды она зашла в метро и ходила по станции, звоня в колокольчик. В другой раз Назарова вышла с веником и начала подметать улицу.

Наталья Назарова живет в своем мире. Свою однокомнатную квартиру она превратила в выставку собственных произведений: на натянутых веревках по всей комнате висит ткань, на которой Назарова что-то вышивала. Она говорит, что сегодня ее успокаивает только вышивка.