«Старики-разбойники». «Третьяковку» обокрали по сценарию фильма 1972 года

Кража картины художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», совершенная 27 января на выставке, проходившей в Третьяковской галерее, уникальна по своей дерзости. Злоумышленник просто вошел в зал, снял картину со стены, вынул ее из рамы и покинул здание.

«Еще раз повторю: не укладывается в голове»

Никто из многочисленных посетителей не понял, что происходит кража. Молодой человек лет 25, одетый в джинсы и фуфайку, вел себя настолько уверенно, что никого не возникло сомнений — это сотрудник Третьяковской галереи выполняет порученную ему задачу.

Директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов сказал РИА Новости: «Я не могу, честно говоря, припомнить случай такого дерзкого воровства! Знаете, все проводят аналогию с фильмом «Старики-разбойники», и такое впечатление, что именно по сценарию этого фильма грабители готовились. Как такое может произойти? Еще раз повторю: не укладывается в голове».

Идея родилась в больнице

Картина «Старики-разбойники», снятая режиссером Эльдаром Рязановым, вышла на экраны в августе 1972 года. За первый год проката ее посмотрели более 30 миллионов зрителей.

Замысел фильма родился у режиссера в больнице, где вместе с ним лежал мужчина, бывший сотрудник прокуратуры, жаловавшийся на то, что коллеги отправили его на пенсию.

Рязанов, выписавшись из лечебного учреждения, рассказал о своем знакомстве постоянному соавтору, сценаристу Эмилю Брагинскому. Так родился сценарий «Стариков-разбойников».

«Картина на реставрации»

По его сюжету следователю Мячикову, которого сыграл Юрий Никулин, грозит отправка на пенсию. Тогда его друг Воробьев, которого сыграл Евгений Евстигнеев, предлагает украсть картину Рембрандта, чтобы Мячиков, раскрыв громкое дело, смог остаться на службе.

Герои появляются в музее под видом сотрудников, снимают картину со стены на глазах у посетителей и спокойно покидают здание с добычей.

Правда, здесь совпадения сюжета «Стариков-разбойников» и событий в Третьяковской галерее заканчиваются. В фильме кражи вообще никто не замечает — ошарашенные герои обнаруживают на месте шедевра табличку «Картина на реставрации».

В случае с картиной Куинджи тревогу подняли уже спустя несколько минут после похищения, что, однако, не позволило схватить злоумышленника. По имеющимся сведениям, он скрылся на машине сообщника, который поджидал его рядом со зданием «Третьяковки».

После фильма ходили легенды об ограблении музея во Львове

После картины «Старики-разбойники», часть которой снималась во Львове, появилась легенда о том, что во время съемок был ограблен один из львовских музеев. Якобы некие злоумышленники, представившись съемочной группой, сняли картину под видом репетиции и скрылись с ней. В действительности съемки обошлись без подобных эксцессов. Сцены картины снимали около городской ратуши Львова, на лестницах факультета журналистики МГУ, а также в павильонах «Мосфильма».

Мысль о том, что выдумку Рязанова и Брагинского можно претворить в жизнь, да еще на уровне крупного столичного музея, казалась абсурдной. Однако это произошло, и вряд ли злоумышленник преследовал цели, похожие на те, что были у героев «Стариков-разбойников».

Уверенный профессионал или везучий дилетант?

Тот факт, что похититель даже не пытался скрыть своего лица, не может не удивлять. Либо вор настолько уверен в себе, что намерен исчезнуть, несмотря на наличие у полиции его точных примет и видеоизображений, либо исполнитель просто везучий дилетант, который, возможно, использовался кем-то остававшимся в тени.

Конечно, идеальным вариантом было бы повторение сценария «Стариков-разбойников», где сами похитители возвратили картину на место. Вот только есть сомнения в том, что история, произошедшая в Третьяковской галерее, может завершиться настолько хорошо.