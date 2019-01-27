На заключительном этапе республиканской олимпиады Гомельскую область представят 210 учащихся

На заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, которая пройдет с 25 по 29 марта, Гомельскую область представят 210 учащихся. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин, передает корреспондент БЕЛТА.

Команда региона сформирована по итогам областного этапа. В ее состав вошли представители учреждений образования из 13 районов области, Гомеля, а также Гомельского и Мозырского областных лицеев и лицея МЧС. "Гомельская область примет у себя участников республиканской олимпиады по трем учебным предметам. Так, в Гомеле пройдут туры по химии и биологии, в Жлобине - по трудовому обучению", - сказал Сергей Порошин.

Областной этап олимпиады проводился по 17 учебным предметам. Наибольшее количество участников было по математике - 128. В олимпиаде по физической культуре и здоровью, которая впервые проходила в этом году, соревновались 43 человека. Семеро продемонстрировали свои знания по китайскому языку.

По итогам областного этапа 460 ребят награждены дипломами. "Среди победителей - 21 сельский школьник, в прошлом году их было 15", - отметил Сергей Порошин. Количество участников из сельских школ ежегодно растет: в этот раз на областном этапе выступили более 100 учащихся из сельской местности. В целом по итогам олимпиады наибольшее количество дипломов завоевали представители Советского района Гомеля (73 учащихся), Жлобинского (52), Центрального района Гомеля (49), Мозырского (39) и Светлогорского (38) районов.

Начальник главного управления образования подчеркнул, что развитию способностей и познавательных интересов ребят, а также подготовке школьников к олимпиадам способствует их участие в профильных лагерях, учебных сборах, консультациях, турнирах, конференциях, конкурсах, в проведении которых задействованы лучшие учителя региона, преподаватели вузов и другие квалифицированные специалисты.





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