Трех уроженцев Брестской области будут судить за незаконную охоту и разделку зубра

Прокуратура Брестского района изучила и направила в суд уголовное дело в отношении трех уроженцев Брестской области. Двое мужчин обвиняются в незаконной охоте, их товарищ - в незаконной разделке дикого животного, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Трое мужчин 1963, 1965 и 1973 годов рождения, зарегистрированных в качестве охотников, 13 ноября 2018 года в лесу на границе Брестского и Жабинковского районов охотились на зайца. Примерно в 50 км от национального парка "Беловежская пуща" охотничьи собаки вышли на след зубра. Двое фигурантов стали преследовать животное: один из них выстрелил трижды, его друг - один раз. При этом охотились они без надлежащего разрешения на животное, вид которого включен в Красную книгу.

Третий обвиняемый непосредственного участия в охоте не принял. Но, узнав о добыче, вступил в сговор с приятелями. Дома они оставили ружья, взяли ножи, топоры, лопаты и мешки для фасовки мяса, в лесу приступили к разделке. За этим занятием их задержали сотрудники Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и участковый инспектор Брестского РОВД.

Действия двух фигурантов квалифицированы по ч.4 ст.282 (незаконная охота) УК, третьего - по ч.3 ст.282-1 (незаконная разделка дикого животного) УК. В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью возместили причиненный преступлениями ущерб в сумме Br58,8 тыс.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемых. Уголовное дело передано в суд Брестского района.





Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "