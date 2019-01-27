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Жителя Рогачевского района задержали на выходе из колонии за кражу шестилетней давности
28.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Житель Рогачевского района подозревается в краже, совершенной в апреле 2013 года, сообщил корреспонденту
Ранее неоднократно судимый 52-летний житель деревни Старый Мазолов в 2016 году за кражи из дачных домов был осужден на 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии строго режима. "Тогда оперативникам уголовного розыска удалось доказать причастность мужчины к нескольким кражам. Спрашивали и о других, весьма схожих преступлениях в тех краях, но рецидивист со стажем все отрицал, мол, что доказали - это мое, остальное не моих рук дело", - рассказал Игорь Гришкевич.
Когда 23 января текущего года подошел срок на освобождение, за воротами колонии мужчину уже ждали оперативники Рогачевского РОВД. Незадолго до этого появились неопровержимые доказательства о его причастности к краже садового инвентаря в одном из дачных домиков в 2013 году.
В силу открывшихся обстоятельств Рогачевским РОСК решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.
Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.
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Житель Рогачевского района подозревается в краже, совершенной в апреле 2013 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД...
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