Жлобинская метеостанция сообщила о погоде в ближайшие дни (29-30 января)

Со вторника, 29 января, в Гомельской области морозы ослабеют, сообщили в Жлобинской метеостанции. Днём будет облачно, временами ожидаются осадки в виде снега, также возможен мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, местами при прояснениях до -12°С, днем от -2 до +3°С.

В среду, 30 января, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременный снег, мокрый снег, возможен дождь, слабый туман и гололёд. Ветер ночью юго-западный, днём неустойчивый 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 ниже нуля, днем от -3°С до +2°С.

Уровень воды в реке Днепр 27 января составил 133 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.

Фото Николая СЕМЕНЦА.

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