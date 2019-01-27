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На Жлобинщине чествуют животноводов

28.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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На Жлобинщине чествуют животноводов

В середине января райком профсоюза работников АПК возобновил профсоюзную акцию «Наш животновод», которая с 2016 года проводится по всей республике.

До конца февраля работники райкома профсоюза побывают во всех 16 сельхозпредприятиях района, где действуют профсоюзные первички аграриев, чтобы пообщаться с животноводами, поблагодарить их за работу, лучшим вручить благодарственные письма райкома профсоюза и подарки, а также обсудить планы на год текущий. Первые такие встречи уже состоялись в ОАО «Бобовский», «Щедринское», «Дворищанский» и «Свердловский».

Практика показывает, что данная форма работы с первичными профсоюзными структурами способствует сплочению рядов организации, вызывает у людей положительные эмоции.

Николай ШУКАНОВ.

На снимке: среди лучших – животновод ОАО «Свердловский» Александр Риморев (первый справа), его поздравили председатель райкома профсоюза работников АПК Геннадий Симанович (первый слева) и директор сельхозпредприятия Виктор Меньковский.

Фото автора.

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В середине января райком профсоюза работников АПК возобновил профсоюзную акцию «Наш животновод», которая с 2016 года проводится по всей республике. До...
 
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