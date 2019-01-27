ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодой водитель под Солигорском насмерть сбил сидящего пешехода

28.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Пешеход погиб в результате ДТП в Солигорском районе, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома. Инцидент случился 26 декабря около 19:15 на 22-м километре автодороги Н-9441 Слуцк-Погост вблизи деревни Погост.

Было установлено, что автомобиль Volkswagen Golf, за рулем которого находился 18-летний житель Слуцка, наехал 46-летнего пешехода, который сидел в полосе движения автомашины. Мужчина - житель Солигорска - от полученных травм скончался на месте. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

В ГАИ отметили, что водитель Volkswagen получил права на управлением автомобилем полгода назад.

По факту ДТП проводится проверка.

В декабре Борисовском районе в результате подобного ДТП погиб местный житель. Тогда на мужчину, который лежал на проезжей части, наехала Toyota Hilux. В результате от полученных травм 61-летний житель Минска скончался на месте.

Ранее в ГАИ отмечали, что нетрезвые пешеходы, которые находятся на проезжей части, создают особую опасность, так как ведут себя неосторожно, порой агрессивно, а выбор ими автодорог в качестве места отдыха может иметь тяжелые последствия.

В ведомстве напомнили, что до 29 января в области проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с участием пешеходов.

sputnik.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пешеход погиб в результате ДТП в Солигорском районе, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома. Инцидент случился 26 декабря около 19:15 на 22-м километре автодороги...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Жлобинщине чествуют животноводов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика