Молодой водитель под Солигорском насмерть сбил сидящего пешехода

Пешеход погиб в результате ДТП в Солигорском районе, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома. Инцидент случился 26 декабря около 19:15 на 22-м километре автодороги Н-9441 Слуцк-Погост вблизи деревни Погост.

Было установлено, что автомобиль Volkswagen Golf, за рулем которого находился 18-летний житель Слуцка, наехал 46-летнего пешехода, который сидел в полосе движения автомашины. Мужчина - житель Солигорска - от полученных травм скончался на месте. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

В ГАИ отметили, что водитель Volkswagen получил права на управлением автомобилем полгода назад.

По факту ДТП проводится проверка.

В декабре Борисовском районе в результате подобного ДТП погиб местный житель. Тогда на мужчину, который лежал на проезжей части, наехала Toyota Hilux. В результате от полученных травм 61-летний житель Минска скончался на месте.

Ранее в ГАИ отмечали, что нетрезвые пешеходы, которые находятся на проезжей части, создают особую опасность, так как ведут себя неосторожно, порой агрессивно, а выбор ими автодорог в качестве места отдыха может иметь тяжелые последствия.

В ведомстве напомнили, что до 29 января в области проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с участием пешеходов.