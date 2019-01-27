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Как Нацбанк планирует ограничивать рост потребительских кредитов в 2019 году

28.01.2019 12:10 — Разное | Ежедневник  
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Как Нацбанк планирует ограничивать рост потребительских кредитов в 2019 году

фото: nsktv.ru

Пока Нацбанк не планирует менять предельно допустимый показатель долговой нагрузки. Однако методика расчета будет усовершенствована. Так, планируется учитывать рассрочки, оформленных в розничных торговых сетях, а также коммунальные платежи.

Ситуация на рынке розничного кредитования вызывает обеспокоенность Нацбанка, говорится в докладе зампредседателя правления Сергея Калечица. «С одной стороны, кредиты банков на потребительские цели за 2018 г. выросли на 46%, или на 1,4 млрд руб. Для сравнения, в 2017 г. – на 75%, или на 1,3 млрд. руб. Меньшими темпами приросли кредиты банков населению на финансирование недвижимости – на 20%, или на 1,2 млрд руб. Быстрый рост потребительского кредитования потенциально может стать источником системного финансового риска, если данная тенденция сохранится», - констатирует регулятор.

Финансовым властям удалось добиться замедления динамики потребительского кредитования благодаря введению показателя долговой нагрузки (соотношение размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера к размеру среднемесячного дохода кредитополучателя в общем случае не должно превышать 40%). Однако пока «темпы роста потребительского кредитования все еще находятся на высоком уровне и утверждать об устойчивой тенденции замедления их роста преждевременно», - отмечается в документе.

По информации банков,  показатель долговой нагрузки характеризуется следующими параметрами:

- среднее значение составляет 20%;

-  6,5% клиентов за период с мая по октябрь 2018 г. получили потребительские кредиты с превышением установленного предельного значения в 40%;

-  у 10% розничных клиентов показатель находится вблизи верхней границы допустимого значения (от 35 до 40%).

Пока изменение предельно допустимого значения показателя долговой нагрузки не планируется, отмечает Нацбанк. «В то же время анализ банковских методик расчета показателя долговой нагрузки показал довольно существенные различия в применяемых банками подходах при расчете платежей по овердрафтам и возобновляемым кредитным линиям. В этой связи для единообразного подхода банкам будут направлены рекомендации по методике расчета показателя долговой нагрузки в части определения среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рассрочки, а также кредитным линиям. Кроме того, планируется проведение работы по интеграции информации из различных баз данных в кредитный регистр, в частности, включить в кредитный регистр данные по рассрочкам от розничных торговых сетей, а также по коммунальным платежам, содержащиеся в ЕРИП, в целях их учета при расчете показателя долговой нагрузки физических лиц», - говорится в докладе.

 
 
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Пока Нацбанк не планирует менять предельно допустимый показатель долговой нагрузки. Однако методика расчета будет усовершенствована. Так, планируется учитывать...
 
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