Дзержинский РОЧС проводит мониторинги учреждений образования

Инспекция надзора и профилактики Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, информирует о завершении плановых мониторингов учреждений образования, расположенных на территории Дзержинского района.

Инспекция надзора и профилактики Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, информирует о завершении плановых мониторингов учреждений образования, расположенных на территории Дзержинского района: ГУО «Новоселковский УПК детский сад – средняя школа», ГУО «Боровиковская средняя школа Дзержинского района», ГУО «Скирмантовский УПК ясли-сад – средняя школа», ГУО «Путчинский УПК ясли-сад – начальная школа», ГУО «Боровской УПК ясли-сад – средняя школа Дзержинского района», ГУО «Гимназия г. Фаниполя», ГУО «Средняя школа № 1 г. Фаниполя», ГУО «Негорельская средняя школа № 1», ГУО «Негорельская базовая школа № 2», ГУО «Дошкольный центр развития ребенка п. Энергетиков», ГУО «Даниловичский УПК ясли-сад – средняя школа» и ГУО «Станьковская средняя школа имени Марата Казея».





При проведении мониторингов, инспекторы Дзержинского РОЧС проверяли соответствие системы предотвращения пожара и противопожарной защиты требованиям норм и правил, организационно-технические мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность.

Наиболее часто встречались следующие нарушения: не все двери, расположенные на путях эвакуации, оборудована замками (запорами) обеспечивающими открывание дверей изнутри без ключа; проверки внутреннего противопожарного водоснабжения проведены не в соответствии с требованиями действующего законодательства; планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям технических нормативно-правовых актов; инструкции по пожарной безопасности не соответствуют требованиям технических нормативно-правовых актов; двери ластичных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах.











