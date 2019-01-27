Численность населения Минска выросла до рекордных размеров

Численность населения Беларуси сокращается, тогда как население белорусской столицы стремительно растет и уже достигло рекордных размеров.

На начало 2019 года в Беларуси проживало 9 миллионов 475,6 тысячи человек, сообщает Национальный статистический комитет. Это на 16,2 тысячи человек меньше, чем в начале 2018 года. Десять лет назад, в 2009 году население страны составляло 9 миллионов 513 тысяч человек.

За прошлый год увеличилось население Минска и Минской области, в остальных регионах наблюдалось сокращение населения.

В Минске на 1 января этого года проживало 1 миллион 992,8 тысячи человек, что является рекордным показателем для столицы. За год население столицы выросло на 10,4 тысячи больше, чем год назад.