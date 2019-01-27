ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Численность населения Минска выросла до рекордных размеров

28.01.2019 12:22 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Численность населения Беларуси сокращается, тогда как население белорусской столицы стремительно растет и уже достигло рекордных размеров.

На начало 2019 года в Беларуси проживало 9 миллионов 475,6 тысячи человек, сообщает Национальный статистический комитет. Это на 16,2 тысячи человек меньше, чем в начале 2018 года. Десять лет назад, в 2009 году население страны составляло 9 миллионов 513 тысяч человек.

За прошлый год увеличилось население Минска и Минской области, в остальных регионах  наблюдалось сокращение населения. 

В Минске на 1 января этого года проживало 1 миллион 992,8 тысячи человек, что является рекордным показателем для столицы. За год население столицы выросло на 10,4 тысячи больше, чем год назад.

Стоит отметить, что еще в 2016 году было принято решение о том, что население Минска больше не будет расти: власти планировали довести его максимум до 2 млн и заморозить. При этом планировалось, что в черту города войдет лишь лесной массив с юго-восточной стороны Минского моря -  около 2 тысяч га лесопарковых территорий.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Численность населения Беларуси сокращается, тогда как население белорусской столицы стремительно растет и уже достигло рекордных размеров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы пять лучших оружейных новинок выставки SHOT Show 2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика