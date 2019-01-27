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Названы пять лучших оружейных новинок выставки SHOT Show 2019

28.01.2019 12:17 — Разное | Tut.by  
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Оружейная выставка SHOT Show в Лас-Вегасе — одна из самых популярных в США. Ежегодно сотни производителей оружия привозят туда свои новинки. Здесь можно найти орудие под любые задачи и бюджет. Канал Fox News назвал пять самых интересных новинок выставки.


MPX Copperhead. Фото: Sig Sauer

Компактный пистолет-пулемет MPX Copperhead от Sig Sauer выделяется своими небольшими размерами. Его длина — 36,83 см, а вес — около двух кг. Оружие снабжается 20-зарядным магазином. Калибр пистолет-пулемета — 9 мм.


Max Long Range Hunter. Фото: Browning

Винтовка Max Long Range Hunter с тяжелым рифленым стволом длиной 66 см предназначена для исключительно точной стрельбы на дальние дистанции. Весит новая винтовка 3,6 кг. Оружие оснащается планкой для крепления оптических прицелов и сошками. Max Long Range Hunter рассчитана на стрельбу патроном 6 мм Creedmoor.


590 Shockwave Shock 'N' Saw. Фото: Mossberg

Дробовик Mossberg 590 Shockwave Shock 'N' Saw — компактное и мощное оружие для самообороны. Магазин новинки вмещает пять патронов 12-го калибра. Длина дробовика оставляет всего 66 см, вес — 2,7 кг.


870 Side Folder. Фото: Remington

Обновленный дробовик 870 Side Folder также обратил на себя внимание издания. Это орудие доступно в 12-м и 20-м калибрах, магазин для обоих вариантов стандартный — на шесть патронов. Дробовик снабжен складным прикладом с резиновой щекой, которая смягчает отдачу. Предусмотрены крепления тактического фонаря, лазерного целеуказателя и других аксессуаров.


MSR10 Precision. Фото: Savage

Полуавтоматический карабин Savage MSR10 Precision создан для максимально точной стрельбы. Конструкция оружия базируется на основе знаменитой винтовки AR-15. Карабин комплектуется тяжелым стволом длиной 57,15 см из нержавеющей стали. Вес оружия — 5,1 кг. Благодаря наличию сменяемых стволов и регулируемой газовой системе MSR10 Precision может использовать боеприпасы 6 мм Creedmoor, 6,5 мм Creedmoor и .308 Win.

 
 
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