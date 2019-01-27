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В Могилеве пройдет семинар по продвижению экспорта белорусских предприятий

28.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Эффективные инструменты для продвижения белорусского экспорта представят предприятиям Могилевского региона на практическом семинаре 30 января 2019 г.

 Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Республики Беларусь организует во всех областных центрах страны серию обучающих мастер-классов. Мероприятия проводятся с целью комплексной информационной поддержки экспортной деятельности региональных белорусских производителей. Семинары  такого формата успешно прошли в Витебской, Гомельской и Брестской областях. В общей сложности, в них приняли участие около 600 представителей областных предприятий.

Эксперты Национального центра маркетинга проведут образовательный курс по комплексному продвижению отечественных товаров и услуг на зарубежные рынки, а также — по сопровождению в процедурах электронных закупок. Бесплатный семинар «Эффективные инструменты продвижения экспорта белорусских предприятий. Обеспечение закупок товаров, работ и услуг в Республике Беларусь и за рубежом» пройдет при поддержке и на базе  Могилевского областного исполнительного комитета.

Справочно: Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Республики Беларусь оказывает информационно-маркетинговую и организационную поддержку развитию внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, а также обеспечивает комплексное сопровождение при проведении процедур закупок.

 
 
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Эффективные инструменты для продвижения белорусского экспорта представят предприятиям Могилевского региона на практическом семинаре 30 января 2019 г....
 
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