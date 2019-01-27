Беларусь заслужила принять чемпионат мира по фигурному катанию и доказала, что может это сделать на высоком уровне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 января, посещая гала-представление чемпионата Европы по фигурному катанию в «Минск-Арене».

Глава государства вышел на лед после выступлений именитых фигуристов и победителей турнира, когда все они собрались на арене, чтобы попрощаться со зрителями. Причем Президент тоже стал на коньки.

«Выходя на лед «Минск-Арены», я прежде всего подумал о мужестве. Всю жизнь простояв на льду на коньках и делая первые шаги вот так вот, незащищенным, я обнаружил какой-то страх и подумал: а как они, раздетые, полуголые, прыгают, вертятся, крутятся, такие выписывают фигуры? Не хоккеисты самые мужественные люди, а они!» — заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что участники чемпионата подарили прекрасный праздник не только белорусским зрителям, но всей Европе и миру. По его словам, любители спорта, наблюдая за выступлением фигуристов в Минске, даже позабыли о других крупных соревнованиях: турнире «Большого шлема» в Австралии, этапе Кубка мира по биатлону в Италии, чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции.

«Мы забыли обо всем! И что теперь, когда вы уедете? — спросил Глава государства. — Я полагаю, вы, особенно белорусы, поняли, к чему я клоню. Та атмосфера, которая была на «Минск-Арене», то «больное» состояние (в хорошем смысле) нашего белорусского общества в эту неделю… Мы заслужили (я обращаюсь к организаторам), мы доказали, что можем принять чемпионат мира».

От имени белорусов и гостей столицы Александр Лукашенко поблагодарил Международную федерацию конькобежного спорта за то, что доверили Беларуси впервые в ее суверенной истории провести чемпионат Европы. «Я слышу оценки: они положительные. Это еще раз подтверждает, что мы способны на большее. И если вы решите приехать сюда с большим, я обещаю, что вы не пожалеете», — заверил белорусский лидер.

Президент также обратился к судьям, подчеркнув их профессионализм. «Я впервые хвалю судей, которые судят субъективные виды спорта. Фигурное катание, как бы мы его ни реформировали, — это все-таки один из субъективных видов спорта, — констатировал он. — Благодарю судей не за то, что оценки правильные выставляли. Ошибки бывают у всех: плюс-минус полбалла, десятая доля балла — всякое бывает. Вы не убили внутренний нерв этого соревнования. Мы видели те переживания, трагедии, вознесения великих спортсменов, которые посвятили свою жизнь этому виду спорта. Это дорогого стоит!»

Слова благодарности Александр Лукашенко также адресовал тренерам и другим специалистам в этом виде спорта. «Без них не было бы этой красоты. Творите и приезжайте чаще в Беларусь! Лучше на работу — мы хотим выступать на таком же уровне», — резюмировал он.

Глава государства еще раз тепло приветствовал и пообщался со спортсменами, сделав с ними несколько памятных фотографий. В подарок от Президента победителям и призерам чемпионата передали по упаковке сладостей.

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