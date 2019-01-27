Морозы окрепнут до минус 54 градусов

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В понедельник основные снегопады переместятся в Ярославскую, Липецкую и Тамбовскую области. Во всех остальных регионах центра европейской части России осадки понемногу ослабеют. Ночные температуры будут в пределах минус 10, дневные - минус 5 градусов. В центральном Черноземье до +1 градуса.На севере Центрального округа небольшой мороз - ночью минус 5-11, днем минус 2-7 градусов. Это выше климатической нормы примерно на 4 градуса.В Москве неделя начнется с небольшого снега, днем минус 3-5 градусов. На дорогах гололедица. Во вторник, 29 января, местами небольшой снег, ночью около минус 10 градусов, днем минус 1-6 градусов. В среду, 30 января, облачно, снег. Ночью минус 4-9 градусов, днем от -4 до +1 градуса. 31 января и 1 февраля небольшие осадки, ночью минус 2-7, днем -3...+3 градуса. 2 и 3 февраля ночью небольшой снег, ночью минус 3-8, днем 0...-5 градусов.В Поволжье пришел антициклон, поэтому начало недели будет снежным с умеренными температурами - ночью минус 12-17 градусов, днем минус 6-11 градусов. В середине недели минус 8-13 градусов, днем минус 3-8 градусов. В Саратовской области снег и метель.На азиатской территории России погода неустойчивая. Холодный воздух будет продвигаться из Поволжья на юг Урала. По ночам там 30-градусные морозы, днем около минус 15 градусов. На юге Тюменской области минус 20-25 градусов даже днем.На юге Западной Сибири колебание температуры. Новосибирская, Томская и Кемеровская области будут со снегом и ветром. Днем минус 25-30 градусов. В Забайкалье температура воздуха выше нормы. Днем минус 6-12 градусов. В Иркутской области умеренный снег, минус 4-9 градусов. На севере Красноярского края, как и на Ямале, самые сильные морозы. На юге Таймыра 40-43 градуса.В Хабаровском крае погода улучшается. Но холодно - ночью местам до -30 градусов, днем на юге минус 8, на севере - минус 18 градусов. В Приморье мороз небольшой. На Сахалине от минус 5 на юге до минус 15 градусов на севере. Без осадков в Магаданской области. Самая ветреная погода на Чукотке. Там минус 15-20 градусов и ниже, метель. На западе - в континентальной части Чукотки - до -45 градусов. На северо-востоке Якутии до -54 градусов. И днем до -43 градусов. На остальной территории Республики морозы умеренные. Например, на юго-западе ночью -23, днем -17 градусов.