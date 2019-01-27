Нацбанк озвучил масштаб проблемы убыточных госгигантов



Дмитрий Калечиц

предупреждает зампред правления Нацбанкадокладе «Обеспечение финансовой стабильности в 2018 году и задачи на 2019 год».Наиболее существенным риском по размеру потенциальных убытков для кредитных организаций остается кредитный риск, отмечает зампред. Необслуживаемые активы действующих банков на 1 января 2019 года составили 2,8 млрд рублей. Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, на 1 января составила 5,01% против 3,53% на 1 мая 2018 года.предупреждает регулятор.Калечиц также отметил «некоторую обеспокоенность» ситуацией на рынке розничного кредитования. С одной стороны, кредиты банков на потребительские цели за 2018 год выросли на 46%, или на 1,4 млрд рублей. Для сравнения, в 2017 году — на 75%, или на 1,3 млрд рублей. Меньшими темпами приросли кредиты банков населению на финансирование недвижимости — на 20%, или на 1,2 млрд рублей.— отмечает Дмитрий Калечиц.Регулятор отмечает, что уже 8 месяцев действует показатель долговой нагрузки — макропруденциальная мера, призванная ограничить риски, обусловленные потребительским кредитованием. Соотношение размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера к размеру среднемесячного дохода кредитополучателя в общем случае не должно превышать 40%.предупредил он.По информации банков, показатель долговой нагрузки характеризуется следующими параметрами:- среднее значение составляет 20%;- 6,5% клиентов за период с мая по октябрь 2018 года получили потребительские кредиты с превышением установленного предельного значения в 40%;- у 10% розничных клиентов показатель находится вблизи верхней границы допустимого значения (от 35 до 40%).Пока, отмечает Калечиц, изменение предельно допустимого значения показателя долговой нагрузки не планируется.— предупреждает он.Кроме того, планируется проведение работы по интеграции информации из различных баз данных в кредитный регистр, в частности, включить в кредитный регистр данные по рассрочкам от розничных торговых сетей, а также по коммунальным платежам, содержащиеся в ЕРИП, для их учета при расчете показателя долговой нагрузки физических лиц.