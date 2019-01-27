На строительстве метро рабочий упал в котлован, в метрострое этого не признают



Кадр из видео

Артёмов А.

"У нас есть пакет документов, что он получил травму в быту"

"Говорить о том, что это наш рабочий, мы не можем. В это время там работали и субподрядные организации. Фамилии этого человека нет, увидеть лицо не представляется возможным. Форменная одежда — это вопрос очень спорный. Дата и всё остальное тоже спорно, — продолжает Олег Бойчук. — Нужно проводить дополнительное расследование, изучать более подробно это видео. Если на нём Абрамов, то извините, у нас есть пакет документов, что он получил травму в быту. Если это Артёмов упал, то должны были быть последствия, диагноз. Но нет ни того, ни другого".

"Никто не хочет лишних проблем на задницу"

"Я не могу прокомментировать провокационный вопрос. Что значит, вам пришло видео? Скорее всего, это провокация, такого не может быть. Вы поймите, когда происходит несчастный случай, проводится расследование. Никто не хочет сидеть в тюрьме, чтобы что-то скрывать".

"Почему, если это произошло в июне, то это видео появилось только в начале января? А я догадываюсь, кто мог прислать это видео. Дело в том, что в СМУ был человек, который мог это сделать. Он спровоцировал нехорошую ситуацию, его сняли, выложили в интернет видео драки на стройплощадке. Его уже уволили. И то, что через полгода вдруг появляется такое видео — это уже настораживает".

"Вам кто-то что-то сказал... самоубийц нет. Вы позвонили какому-то куму — он вам что-то сказал. А может, этого кума когда обидел директор, снял премию с него? А тот паднасрал ему, сказал, что была такая ситуация".

Следственный комитет и больницы

"Информации о травмах при совершении строительных работ в метро в этом районе в это время нет".