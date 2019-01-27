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На строительстве метро рабочий упал в котлован, в метрострое этого не признают
Кадр из видео
По словам человека, который прислал нам это видео, происшествие случилось на стройплощадке станции "Юбилейная площадь" (район улицы Сухой в Минске), а пострадавший — рабочий строительно-монтажного управления №1 Минскметростроя:
"Парень, который упал, до сих пор остаётся на больничном. Он дома, но ходит на костылях. Его зовут Артёмов А.А., он рабочий СМУ №1. Ответственный по технике безопасности С. [фамилия есть в редакции] скрыл происшествие на производстве. подогнали "Жигули", загрузили парня в машину и отвезли в больницу. Он упал в 12:30, только в 15:05 его увезли, всё это время он лежал на бетоне. У парня была разбита голова, у него сейчас проблема с ногой. Ещё присутствовал мастер П. [фамилия есть в редакции], он тоже скрыл происшествие".
Страница, с которой пришло видео, показалась нам фейковой. Вскоре она была удалена, поэтому в подлинности ролика возникли сомнения. Никаких доказательств того, что происшествие действительно имело место, и что место действия на видео — Минск, наш читатель не оставил.
Камера видеонаблюдения запечатлела дату происшествия: 5 июня 2018 года. Один из рабочих Минскметростроя подтвердил, что несчастный случай имел место и действительно случился на строительстве станции "Площадь Франтишка Богушевича":
Ещё несколько рабочих, с которыми мы связались, слышали об этом инциденте, но подробностей не знают. По их словам, строитель сам нарушил технику безопасности: он работал на высоте без обязательного в таких условиях страховочного пояса. Это серьёзное нарушение, ответственность за которое должен нести не только инженер по технике безопасности, но и сам рабочий.
В соцсетях мы отыскали Артёма Артёмова, который подходит под описание, местом работы которого указан Минскметрострой. Но на связь он не вышел: прочитал несколько сообщений и оставил их без ответа.
Артёмов А.
"У нас есть пакет документов, что он получил травму в быту"
С запросом по поводу видео Еврорадио обратилось в Минскметрострой.
"Это вроде бы наш объект, — отвечает нам заместитель директора по идеологической работе организации Олег Бойчук, но факт происшествия не подтверждает. — У меня докладная заместителя главного инженера Довгалевиц Аллы Александровны, она у нас отвечает за технику безопасности. Вот что она пишет: "В СМУ №1 у нас есть Абрамов А.А., арматурщик четвёртого разряда участка №3. В настоящее время у него листок временной нетрудоспособности. В СМУ №2 есть Артёмов В. В., проходчик на поверхностных работах, работает по настоящее время. Пятого июня в него был рабочий день. Вот у меня есть пояснительная записка от Абрамова, что 4-го июня, демонтируя крышу своего дома, он споткнулся и упал с лестницы, повредил ногу и обратился к врачу на следующий день. Об этом есть заключение врача. Диагноз — С82 [перелом голени. — Еврорадио]. Пятого он работал в первую смену. Так кто это [на видео]?"
Представитель Минскметростроя говорит, что организация провела внутреннее расследование ситуации.
"Говорить о том, что это наш рабочий, мы не можем. В это время там работали и субподрядные организации. Фамилии этого человека нет, увидеть лицо не представляется возможным. Форменная одежда — это вопрос очень спорный. Дата и всё остальное тоже спорно, — продолжает Олег Бойчук. — Нужно проводить дополнительное расследование, изучать более подробно это видео. Если на нём Абрамов, то извините, у нас есть пакет документов, что он получил травму в быту. Если это Артёмов упал, то должны были быть последствия, диагноз. Но нет ни того, ни другого".
Таким образом, по версии представителя Минскметростроя, видео может быть настоящим, но может и оказаться и фейком. На нём может присутствовать рабочий предприятия, но не Артёмов, а Абрамов. Если это действительно он, то по какому-то совпадению он сломал ногу за день до происшествия, но не обращался к врачам, на следующий день пришёл на работу в первую смену и только потом попал в больницу. Падение с лестницы привело к тому, что последние полгода Абрамов находится на больничном.
"Никто не хочет лишних проблем на задницу"
Главный инженер строительно-монтажного управления №1 Минскметростроя Дмитрий Шайтар сначала рассказывает Еврорадио, что у него работает около 300 человек, и он не может знать их всех. Такого сотрудника как Артём Артёмов он вспомнить не может. Несчастного случая в организации, по словам Шайтара, не было:
"Я не могу прокомментировать провокационный вопрос. Что значит, вам пришло видео? Скорее всего, это провокация, такого не может быть. Вы поймите, когда происходит несчастный случай, проводится расследование. Никто не хочет сидеть в тюрьме, чтобы что-то скрывать".
Через какое-то время он всё же вспоминает рабочего о котором идёт речь. Однако уверяет Еврорадио, что тот... уволился более полугода назад!
— Почему у вас каждый раз разные ответы?
— Почему разные ответы? Ответ всегда один и тот же. Официальный ответ — это документ, а не телефонный разговор.
— Мастер П. и ответственный за технику безопасности С. в СМУ-1 работают?
— Да. Такие лица работают.
— Сообщается, что они были на участке 5 июня в момент происшествия.
— Вполне может быть. Люди работают.
— В прошлый раз вы сказали, что провокационные вопросы вам задаю.
— В прошлый раз вы спрашивали о человеке [Артёмове. — Еврорадио], я потом уточнил, который неизвестно сколько лет уже не работает. Спросите, и мы вам официально ответим.
— Он больше у вас не работает?
— Человек с таким был, но очень давно. Не то, чтобы в течение полугода, а очень-очень давно. Так мне мои бойцы рассказали. А то кто-то кому-то позвонил... Мы ничего не скрываем, всё показываем. Никто не хочет лишних проблем на задницу. Законы в нашей стране и вы, и я знаем.
Почему вообще "всплыло" это видео? Кто-то хочет свести счёты с руководством Минскметростроя
По мнению Олега Бойчука, за всей этой историей стоит личные обиды бывшего сотрудника СМУ №1:
"Почему, если это произошло в июне, то это видео появилось только в начале января? А я догадываюсь, кто мог прислать это видео. Дело в том, что в СМУ был человек, который мог это сделать. Он спровоцировал нехорошую ситуацию, его сняли, выложили в интернет видео драки на стройплощадке. Его уже уволили. И то, что через полгода вдруг появляется такое видео — это уже настораживает".
Того же мнения придерживается Дмитрий Шайтар:
"Вам кто-то что-то сказал... самоубийц нет. Вы позвонили какому-то куму — он вам что-то сказал. А может, этого кума когда обидел директор, снял премию с него? А тот паднасрал ему, сказал, что была такая ситуация".
Следственный комитет и больницы
В Следственном комитете рассказали, что не располагают информацией о происшествии на стройке в тот день и в то время. В больнице этого района никто не обращался, иначе бы ведомство знало об этом:
"Информации о травмах при совершении строительных работ в метро в этом районе в это время нет".
На запросы Еврорадио в больницах отвечать отказались, сославшись на медицинскую тайну. Действительно, тайной, которую доктор не имеет права раскрывать, является не только диагноз, но и сам факт обращения конкретного человека за медицинской помощью.
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