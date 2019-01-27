Белорус занял первое место на престижном международном шахматном турнире

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Владислав Ковалев стал победителем во второй по значимости категории «Chellengers» представительного шахматного турнира Тata Steel Chess Tournament.

Турнир проходил в голландском Вейк-ан-Зее. В заключительном туре белорус

обыграл голландца Стефана Куиперса и получил право на будущий год принимать участие в главном турнире категории «Masters». Ковалеву удалось продемонстрировать впечатляющий результат, набрав 10 очков из 13 возможных, сообщили в Минспорта.

Tata Steel Chess Tournament является одним из самых старых и престижных соревнований в шахматном мире. Соревнование проводится в двух категориях: категории А (Tata Steel Masters) и категории Б (Tata Steel Challengers). В каждой категории принимают участие по 14 международных гроссмейстеров. Соревнования проводятся по круговой системе.