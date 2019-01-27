Союз - семейный, творческий, красивый...

Культурную известность города формируют не только его исторические памятники и всевозможные достопримечательности, но и талантливые люди. Сегодня мы расскажем о семье, которая, как говорится, у всех на слуху. Это Андрей и Вероника РУССКО — молодые, талантливые, амбициозные люди, развивающие культуру города и прославляющие Пинск далеко за его пределами.



Андрей и Вероника познакоми

лись в 2000 году в изостудии культурно-спортивного учреждения «Ровесник». Молодые люди не сразу обратили внимание друг на друга. Андрей был старше Вероники, являлся лидером и талантливым учеником студии. На него многие равнялись, брали с него пример. И не удивительно — в 2003 году в концертном зале состоялась его первая персональная выставка картин «Эмоции».



Однако время, проведенное вместе в студии, на творческих пленэрах, сблизило молодых людей. В 2003 году они вместе поступили в Белорусский государственный университет культуры и искусств. Тогда они совмещали и учебу, и работу: Андрей был фотографом в тогда еще ЗАО «Пинскдрев», а Вероника — преподавателем в колледже легкой промышленности. В 2005 году Вероника и Андрей связали себя узами брака.







Когда же настал тот поворотный момент, когда герои нашего рассказа поняли, что их творчество может быть источником заработка? Произошло это после первого участия в фестивале «Славянский базар-2002». Он дал Андрею и Веронике заряд энергии и уверенности в себе. С этого момента их захватил свободный фестивальный дух — по сей день семья Русско старается не пропускать важные культурные события нашей страны и ближнего зарубежья. К слову, везде они представляют себя не только белорусами, но пинчанами прежде всего.

В 2010 году семья Русско попол

нилась — родилась дочь Алиса.







Благодаря спокойному нраву ребенка и сильному «тылу» в составе бабушек и дедушек, Андрей и Вероника продолжали развивать себя творчески и демонстрировать свое искусство на различных фестивалях и ярмарках.



С самого начала родители старались приобщать Алису к своему ремеслу. Результат не заставил себя ждать — дочь рано освоила чтение и, конечно же, отлично рисует. А еще у нее проявился свой собственный талант — девочка пишет сказки и сама их иллюстрирует. Родители сейчас работают над созданием книги с ее рассказами и иллюстрациями.











В 2015 году в семье родилась вторая дочка — Василиса — мамина копия и ее вездесущий «спутник». Младшая дочь совершенно другая — она бойкая, очень подвижная и требующая повышенного внимания девочка — полная противоположность своей старшей сестры.



Как и у многих творческих людей, в семье Русско нет строгого распорядка дня. Подъем, легкий завтрак и сборы детей в садик и школу. У старшей Алисы — вторая смена, а в садике Василису раньше 10 утра не ждут. Когда в квартире стихают детские голоса, начинается время безудержного творчества. Здесь все устроено — мастерская занимает самую большую комнату в квартире, где стоят несколько огромных столов. На них легко можно расположить холст, большой отрез ткани, эскизы, карандаши, кисти и прочее.

















Мастерская заполнена предмета

ми ручной работы. Конечно, это картины — батик разных лет, графика, произведения старшей дочери. Много семейных и детских фотографий. На большом мольберте расположена картина, которая находится в процессе написания; на диванах — подушки, изготовленные руками мастера по текстилю Евгении Максаевой, родной сестры Вероники; на столах и комодах — керамические объемные изделия в виде чеснока, тыквы — память со времен учебы в университете.















Эту комнату можно описывать до бесконечности — чего тут только нет! Хотя одной вещи вообще нет в большой квартире семьи Русско — телевизора. Здесь никто не смотрит детективных сериалов, бесконечных выпусков новостей и развлекательных шоу-программ. А вот что всегда сопровождает Андрея и Веронику во время работы — это музыка.

Вечером, когда вся семья в сборе, для Вероники заканчивается время творчества, и до конца дня она хозяюшка, повариха и мама. Андрей может продолжить свою работу, но неизменно каждый вечер наступает момент семейного единения. На время откладываются карандаши и кисти — веселая четверка Русско собирается за сладким чаем, обсуждая прошедший день, успехи детей, решая насущные проблемы и неотложные дела.













Прогуливаясь по городу, вы наверняка обратили внимание на береговую опору моста через реку Пину: в 2014 году Андрей изобразил там главные достопримечательности Пинска и его герб. Эта композиция — подарок малой родине от пинского художника. И она прекрасно отражает излюбленную тему в творчестве Андрея Русско — архитектуру. Ее он мастерски преподносит на своих картинах, оформленных в технике двуслойного батика, графики и настенной росписи.







В 2016 году еще одно место в городе обрело свой колорит — на фасаде магазинов «Товары для женщин» и «Санта» Андрей Русско изобразил гравюры знаменитого художника XIX столетия Наполеона Орды. Противоположные концы здания теперь украшают изображения пинского предместья Каролин с руинами замка князей Вишневецких.



Сегодня Андрей и Вероника Рус

ско работают как профессиональные художники. Уже не счесть их персональных выставок, побед на различных конкурсах и представленных интересных проектов. Например, по просьбе горисполкома к празднованию 920-летия Пинска семья Русско создала флаг с гербом города размером с пятиэтажный дом.







А в минувшем году супруги предложили идею организовать в нашем городе арт-пространство, где ремесленники смогут устроить собственную выставку, создать студию по интересам для детей или взрослых, провести мастер-класс.



Сейчас, когда наш город стал культурной столицей года Беларуси, есть особый повод показать пинчан как самобытных, креативных, изобретательных людей.











Анна ВЕРЕНИЧ

Фото автора, В.Ильенкова и из личного архива семьи Русско