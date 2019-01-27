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Экс-директора фармкомпании "Экзон" приговорили к 7 годам колонии

28.01.2019 13:49 — Разное | БелТА  
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Экс-директора фармкомпании "Экзон" приговорили к 7 годам колонии
Фото из архива

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судом Дрогичинского района вынес приговор по уголовному делу бывшего директора ОАО "Экзон" Валерия Васкевича. Такая информация размещена на сайте Верховного суда, сообщает БЕЛТА.

Суд Дрогичинского района сегодня рассмотрел уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки) в отношении Валерия Васкевича. Занимая должность директора ОАО "Экзон", он получил взятку в особо крупном размере - $25 тыс. - за обеспечение исполнения контрактов на поставку фармацевтической продукции, а также спецификаций к ним в интересах жителя Минска и представляемых им двух иностранных юридических лиц из Израиля и Гонконга. Директор организовал своевременную оплату - дал обязательные к исполнению указания бухгалтерии предприятия о перечислении денег на расчетные счета данных коммерческих структур.

Приговором суда Валерий Васкевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также конфискации имущества и лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, Валерий Васкевич был задержан с поличным 23 июня 2018 года при получении очередной взятки в $5 тыс. Длительное время он получал незаконные денежные вознаграждения за заключение договоров на поставку продукции в адрес ОАО и постепенный переход по сути государственного предприятия под контроль коммерческой структуры.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судом Дрогичинского района вынес приговор по уголовному делу бывшего директора ОАО "Экзон" Валерия Васкевича. Такая информация...
 
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