Механика чувства. Сергей Шакуров все выбирает сам: театры, фильмы и женщин

Крутой нрав Шакурова стал причиной многих драм и конфликтов. Он одинаково легко, без оглядки уходил и из театров, и от жен. И не подозревал, что в зрелом возрасте судьба подарит ему любовь, которая усмирит даже его бескомпромиссный характер…

«Контрольная» улыбка

В профессии он действительно может все: когда ему было всего 35, в «Сибириаде» он блестяще сыграл древнего старика, а Брежнев в исполнении Шакурова - это не ожившая карикатура, а реальный человек со своими слабостями. Говорят, что шакуровский Брежнев понравился даже внукам генсека. А знаменитая улыбка Сергея Шакурова, благодаря которой его механик Гаврилов покорил всех женщин Советского Союза!

«Когда Шакуров в конце фильма «Любимая женщина механика Гаврилова» появляется в кадре, ты понимаешь, почему героиня так влюбилась в этого мужчину, - не жалела комплиментов актриса Татьяна Конюхова. - Перед ним любая растает!»



В кино Татьяна и Сергей сыграли разведенных супругов, не поделивших дочь. В жизни история повторилась. Фото: Фото из открытых источников

Правило жизни

Сергей Шакуров родился в семье известного на всю Москву охотника, владельца псарни на 16 собак, 1 января 1942 года (таким образом, в новогоднюю ночь актер отметил еще и день рождения). Сергей, по его собственному выражению, «вырос в порохе»: и пяти минут не мог усидеть на одном месте. Неудивительно, что он очень скоро нашел себя в акробатике. («Да и перед девчонками можно было повыпендриваться», - смеется актер.) Но потом увлекся искусством, и на спорт времени не стало. Ради любви к искусству Сережа даже бросил школу. Зато в 1961 году сам Виктор Розов, великий советский драматург, рекомендовал его в школу-студию при Центральном детском театре.

После окончания студии (и того самого громкого ухода из Театра Советской Армии) Шакуров начал работать в Т,еатре на Малой Бронной. В кино дебютировал в 1966 году - и сразу в главной роли: в фильме «Я солдат, мама». А всесоюзная известность пришла к нему после роли в мелодраме Петра Тодоровского «Любимая женщина механика Гаврилова», хотя появляется он там всего на две минуты (при этом - правду говорит Татьяна Конюхова - мгновенно влюбляет в себя всех зрительниц без исключения). Правда, актер всегда относился к кино как к пусть и любимому, но увлечению: его главная страсть - театр. А свободолюбие и привычка поступать так, как хочется, сделали его совершенно независимым от режиссеров. Шакуров всю жизнь посмеивался над «рабами Ленкома» с их преданностью Марку Захарову и предпочитал выбирать режиссеров сам. Он вообще все всегда выбирает сам.

Сам Сергей Каюмович говорит, что его правило жизни сформулировано у Чехова в «Иванове»: «На этом свете все просто. Потолок белый, сапоги черные, сахар сладкий… Коли любишь - оставайся, не любишь - уходи». «По этому принципу я и живу, поэтому есть во мне внутренняя гармония, и я ни на что ее не променяю и никому не позволю разрушить», - добавляет Шакуров.

«В моей судьбе везение присутствует постоянно. А еще - внутренняя гармония». Фото: Фото из открытых источников

Тот самый Сирано

Свою первую любовь Шакуров встретил еще в театральной студии. Ею стала Наталья Оленева, ныне актриса РАМТ. Роман закрутился быстро, прямо как в кино. Они поженились, вскоре родился сын Ваня. А через 15 лет брака супруги расстались. О своем разводе с Натальей Сергей Шакуров говорит коротко: «Пришло время расстаться, и мы как-то так… Все очень гармонично сложилось. Дружим, я часто езжу к ней на дачу».

Поговаривают, впрочем, что с первым браком Шакурова все получилось «как-то так» из-за многочисленных романов актера. Кого только молва не приписывала ему в возлюбленные: и Галину Беляеву, и Наталью Гундареву, и Елену Кореневу, и Наталью Андрейченко, и еще с десятка два известных имен…

А вот с Людмилой Гурченко Шакуров всю жизнь не ладил, хотя они несколько раз играли влюбленных - да хоть в той же «Любимой женщине…». Сергей Каюмович объяснял это тем, что у них с Гурченко принципиально расходились взгляды на некоторые творческие вопросы.

Если верить все тем же слухам, был у Шакурова роман и с Гузеевой: якобы именно благодаря Сергею Лариса получила роль в «Жестоком романсе». Шакуров, который должен был играть Паратова, поставил Эльдару Рязанову условие: «Сниматься буду только с Гузеевой». Режиссер согласился, и тут Шакуров получил роль своей мечты: Сирано де Бержерака в Театре Станиславского. Он выбрал театр, а Паратова сыграл Никита Михалков.

Говорят, когда Шакуров исполнял роль Сирано, женщины, сидевшие в зале, смотрели на Сергея Каюмовича с восхищением и рыдали, потом ждали толпой у служебного входа. И в глазах каждой читалось: «А вдруг…» Неудивительно, что актер недолго ходил в холостяках. Следующей его избранницей стала актриса Татьяна Кочемасова.

«Не скажу, что Шакуров мне сразу понравился. Все-таки разница в возрасте приличная - почти двадцать лет, - делилась она позже в интервью. - Но я постоянно ловила на себе его взгляды. Когда мы с Сережей решили пожениться, меня все отговаривали. Про его многочисленные романы в театре я и сама знала. Смешно, но, когда мы расписались, некоторые артистки перестали со мной здороваться, подтвердив тем самым все сплетни».

Кочемасова вскоре после свадьбы родила дочку. Оленьку актер обожал. А в последнем совместном фильме Шакуров и Татьяна сыграли разведенных супругов, которые никак не могут поделить общую дочь. Такая же история произошла и в их жизни. После развода Татьяна заставила Ольгу отказаться от фамилии отца. Сегодня Шакуров и его дочь - словно чужие люди...



«Когда любишь, хочется мир перевернуть ради женщины. И возраст не имеет никакого значения». Фото: Фото из открытых источников

Свет маяка

Третья жена Шакурова Екатерина Бабалова моложе актера на 28 лет. Она долго не решалась перейти с ним на «ты» и даже сейчас называет мужа Каюмычем. Екатерина - театральный менеджер, и ее роман с Шакуровым начался с совместной работы над театральным проектом. Шакуров вспоминал: «Наши отношения развивались долго. Несколько недель. Этот маяк меня заворожил своим светом, и я решил: доберусь до него во что бы то ни стало…» «Плавание» длилось несколько лет, прежде чем Шакуров подумал: «Девка молодая, а я ее гублю!». И они поженились. «Как две шестеренки, въехали друг в друга, и все, - говорит Шакуров. - Ничего не ломается, не соскальзывает, а как-то держится».

Не каждый решится стать отцом в возрасте чуть за 60. Шакуров - решился. Рождение сына Марата еще больше укрепило семью.

«Что для меня любовь? Мощная энергия, стимул для совершения чего-либо. Когда я люблю, хочется что-то изобретать, совершать какие-то поступки, мир перевернуть ради женщины. И возраст не имеет никакого значения. Так было, есть и будет…» - говорит актер.