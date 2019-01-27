ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Механика чувства. Сергей Шакуров все выбирает сам: театры, фильмы и женщин

28.01.2019 14:56 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Механика чувства. Сергей Шакуров все выбирает сам: театры, фильмы и женщин
Фото из открытых источников

Крутой нрав Шакурова стал причиной многих драм и конфликтов. Он одинаково легко, без оглядки уходил и из театров, и от жен. И не подозревал, что в зрелом возрасте судьба подарит ему любовь, которая усмирит даже его бескомпромиссный характер…

«Контрольная» улыбка

Механика чувства. Сергей Шакуров все выбирает сам: театры, фильмы и женщин Где работает Шакуров?
Еще в юности начинающий актер не побоялся уйти из Театра Советской Армии вслед за своим другом Леонидом Хейфецом (Хейфеца уволили без объяснения причин). А потом отказался от съемок в знаменитом фильме «Земля Санникова» только потому, что руководители Мосфильма сняли с главной роли Владимира Высоцкого. Шакуров не побоялся пойти на открытый конфликт с киночиновниками и… вышел сухим из воды, потому что за него грудью встали все режиссеры, у которых актер тогда снимался: характер характером, но по уровню мастерства, силе таланта Сергею Шакурову не было равных.

В профессии он действительно может все: когда ему было всего 35, в «Сибириаде» он блестяще сыграл древнего старика, а Брежнев в исполнении Шакурова - это не ожившая карикатура, а реальный человек со своими слабостями. Говорят, что шакуровский Брежнев понравился даже внукам генсека. А знаменитая улыбка Сергея Шакурова, благодаря которой его механик Гаврилов покорил всех женщин Советского Союза!

«Когда Шакуров в конце фильма «Любимая женщина механика Гаврилова» появляется в кадре, ты понимаешь, почему героиня так влюбилась в этого мужчину, - не жалела комплиментов актриса Татьяна Конюхова. - Перед ним любая растает!»

Механика чувства. Сергей Шакуров все выбирает сам: театры, фильмы и женщин
В кино Татьяна и Сергей сыграли разведенных супругов, не поделивших дочь. В жизни история повторилась. Фото: Фото из открытых источников

 

Правило жизни

Сергей Шакуров родился в семье известного на всю Москву охотника, владельца псарни на 16 собак, 1 января 1942 года (таким образом, в новогоднюю ночь актер отметил еще и день рождения). Сергей, по его собственному выражению, «вырос в порохе»: и пяти минут не мог усидеть на одном месте. Неудивительно, что он очень скоро нашел себя в акробатике. («Да и перед девчонками можно было повыпендриваться», - смеется актер.) Но потом увлекся искусством, и на спорт времени не стало. Ради любви к искусству Сережа даже бросил школу. Зато в 1961 году сам Виктор Розов, великий советский драматург, рекомендовал его в школу-студию при Центральном детском театре.

После окончания студии (и того самого громкого ухода из Театра Советской Армии) Шакуров начал работать в Т,еатре на Малой Бронной. В кино дебютировал в 1966 году - и сразу в главной роли: в фильме «Я солдат, мама». А всесоюзная известность пришла к нему после роли в мелодраме Петра Тодоровского «Любимая женщина механика Гаврилова», хотя появляется он там всего на две минуты (при этом - правду говорит Татьяна Конюхова - мгновенно влюбляет в себя всех зрительниц без исключения). Правда, актер всегда относился к кино как к пусть и любимому, но увлечению: его главная страсть - театр. А свободолюбие и привычка поступать так, как хочется, сделали его совершенно независимым от режиссеров. Шакуров всю жизнь посмеивался над «рабами Ленкома» с их преданностью Марку Захарову и предпочитал выбирать режиссеров сам. Он вообще все всегда выбирает сам.

Сам Сергей Каюмович говорит, что его правило жизни сформулировано у Чехова в «Иванове»: «На этом свете все просто. Потолок белый, сапоги черные, сахар сладкий… Коли любишь - оставайся, не любишь - уходи». «По этому принципу я и живу, поэтому есть во мне внутренняя гармония, и я ни на что ее не променяю и никому не позволю разрушить», - добавляет Шакуров.

Механика чувства. Сергей Шакуров все выбирает сам: театры, фильмы и женщин
«В моей судьбе везение присутствует постоянно. А еще - внутренняя гармония». Фото: Фото из открытых источников

 

Тот самый Сирано

Свою первую любовь Шакуров встретил еще в театральной студии. Ею стала Наталья Оленева, ныне актриса РАМТ. Роман закрутился быстро, прямо как в кино. Они поженились, вскоре родился сын Ваня. А через 15 лет брака супруги расстались. О своем разводе с Натальей Сергей Шакуров говорит коротко: «Пришло время расстаться, и мы как-то так… Все очень гармонично сложилось. Дружим, я часто езжу к ней на дачу».

Поговаривают, впрочем, что с первым браком Шакурова все получилось «как-то так» из-за многочисленных романов актера. Кого только молва не приписывала ему в возлюбленные: и Галину Беляеву, и Наталью Гундареву, и Елену Кореневу, и Наталью Андрейченко, и еще с десятка два известных имен…

А вот с Людмилой Гурченко Шакуров всю жизнь не ладил, хотя они несколько раз играли влюбленных - да хоть в той же «Любимой женщине…». Сергей Каюмович объяснял это тем, что у них с Гурченко принципиально расходились взгляды на некоторые творческие вопросы.

Если верить все тем же слухам, был у Шакурова роман и с Гузеевой: якобы именно благодаря Сергею Лариса получила роль в «Жестоком романсе». Шакуров, который должен был играть Паратова, поставил Эльдару Рязанову условие: «Сниматься буду только с Гузеевой». Режиссер согласился, и тут Шакуров получил роль своей мечты: Сирано де Бержерака в Театре Станиславского. Он выбрал театр, а Паратова сыграл Никита Михалков.

Говорят, когда Шакуров исполнял роль Сирано, женщины, сидевшие в зале, смотрели на Сергея Каюмовича с восхищением и рыдали, потом ждали толпой у служебного входа. И в глазах каждой читалось: «А вдруг…» Неудивительно, что актер недолго ходил в холостяках. Следующей его избранницей стала актриса Татьяна Кочемасова.

«Не скажу, что Шакуров мне сразу понравился. Все-таки разница в возрасте приличная - почти двадцать лет, - делилась она позже в интервью. - Но я постоянно ловила на себе его взгляды. Когда мы с Сережей решили пожениться, меня все отговаривали. Про его многочисленные романы в театре я и сама знала. Смешно, но, когда мы расписались, некоторые артистки перестали со мной здороваться, подтвердив тем самым все сплетни».

Кочемасова вскоре после свадьбы родила дочку. Оленьку актер обожал. А в последнем совместном фильме Шакуров и Татьяна сыграли разведенных супругов, которые никак не могут поделить общую дочь. Такая же история произошла и в их жизни. После развода Татьяна заставила Ольгу отказаться от фамилии отца. Сегодня Шакуров и его дочь - словно чужие люди...

Механика чувства. Сергей Шакуров все выбирает сам: театры, фильмы и женщин
«Когда любишь, хочется мир перевернуть ради женщины. И возраст не имеет никакого значения». Фото: Фото из открытых источников

 

Свет маяка

Третья жена Шакурова Екатерина Бабалова моложе актера на 28 лет. Она долго не решалась перейти с ним на «ты» и даже сейчас называет мужа Каюмычем. Екатерина - театральный менеджер, и ее роман с Шакуровым начался с совместной работы над театральным проектом. Шакуров вспоминал: «Наши отношения развивались долго. Несколько недель. Этот маяк меня заворожил своим светом, и я решил: доберусь до него во что бы то ни стало…» «Плавание» длилось несколько лет, прежде чем Шакуров подумал: «Девка молодая, а я ее гублю!». И они поженились. «Как две шестеренки, въехали друг в друга, и все, - говорит Шакуров. - Ничего не ломается, не соскальзывает, а как-то держится».

Не каждый решится стать отцом в возрасте чуть за 60. Шакуров - решился. Рождение сына Марата еще больше укрепило семью.

«Что для меня любовь? Мощная энергия, стимул для совершения чего-либо. Когда я люблю, хочется что-то изобретать, совершать какие-то поступки, мир перевернуть ради женщины. И возраст не имеет никакого значения. Так было, есть и будет…» - говорит актер.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Шакуров - один из самых любимых и востребованных актеров нашего кино. Его герои - такие разные - все как один невероятно убедительны, и невозможно поверить,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший директор «Экзона» получил семь лет колонии по «делу медиков»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика