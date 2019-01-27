Проверка знаний Комиссией Смолевичского районного исполнительного комитета для проверки знаний по вопросам охраны труда состоится 12 февраля 2019 г. с 9.00 до 12.00 часов по адресу: г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 1а, каб. 29.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 28041 или на официальном сайте Смолевичского районного исполнительного комитета в разделе «Управление по труду, занятости и социальной защите».

Управление по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома.