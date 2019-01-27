Конструктивный диалог по вопросам законодательства

На базе Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» состоялся круглый стол Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам на тему «О практике применения Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь».





В мероприятии приняли участие члены Совета Республики, представители Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и других ведомств и организаций. Также во встрече участвовали заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Минского облисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Викторович Николаенко, председатель Смолевичского райисполкома Михаил Гаврилович Загорцев, его заместители Николай Григорьевич Парамонов и Андрей Михайлович Саскевич, председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева, директор ГП «УКС Смолевичского района» Андрей Генрикович Бартось.

Заседание открыл председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Иванович Пантюхов:

– Правовой мониторинг – одна из ключевых функций законодательной власти. Совет Республики уделяет данному вопросу большое внимание, каждый год мы выбираем ту или иную сферу и детально анализируем, как применяются на практике законы. В прошлом году изучали сферу предпринимательства, в этом году объектом исследования выбрали строительную сферу. Наш правовой мониторинг не ограничивается одним мероприятием. Мы планируем работать по данному вопросу круглый год, чтобы осенью предоставить наши рекомендации по совершенствованию законодательства в строительной сфере. Тем более, что нормативная правовая база, регулирующая деятельность строительной сферы, действительно требует совершенствования.





Владимир Иванович также подчеркнул, что большое количество нормативных правовых актов разной юридической силы создает трудности в применении.

К диалогу подключился Михаил Гаврилович Загорцев. Он отметил, что реализация проектов развития Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» напрямую связана с привлечением трудовых ресурсов в Смолевичский район.

Глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» Александр Григорьевич Ярошенко подчеркнул, что предоставление площадки для диалога на территории «Великого камня» не случайно и символично. И развитие города Смолевичи, и реализация проекта «Великий Камень» начинают входить в активную фазу осуществления международного статуса городов-спутников Минска.

– Для того, чтобы реализовать эти идеи, обсуждаемые сегодня вопросы становятся как никогда актуальными. Индустриальному парку предоставлены уникальные, в том числе и на законодательном уровне, строительные возможности, – резюмировал Александр Григорьевич.

Начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Артем Владимирович Юшкевич поблагодарил организаторов за своевременное проведение круглого стола по данной теме.

– Строительная отрасль находится под пристальным вниманием Главы государства, – отметил Артем Владимирович. – Министерство архитектуры и строительства разрабатывает Директиву Президента Республики Беларусь «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли».

Заместитель председателя Смолевичского райисполкома Николай Григорьевич Парамонов отметил, что Смолевичский район активно участвует в строительной деятельности.





– Дополнительный виток своего развития он получил в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь №214 «О развитии городов-спутников», который был принят в 2014 году. В рамках реализации этого Указа был разработан генеральный план города-спутника Смолевичи, – акцентировал внимание Николай Григорьевич. – С 2014 года по настоящий момент удалось реализовать проект по строительству детского сада на 230 мест, введены в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома общей площадью 17 тыс. кв. метров, также построен один жилой дом для жителей Минска, переехавших в Смолевичи. Выполнено строительство улицы Белореченской и ее благоустройство, строительство сетей газо- и электроснабжения, водоснабжения, канализации. В настоящее время ведется строительство жилого дома на 242 квартиры.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам, директор ОАО «Озерицкий-Агро» Нина Викентьевна Железнова рассказала, что в хозяйстве, которое она возглавляет, работают больше 500 человек.

– Наше хозяйство удивительное, созданное из пяти малоэффективных сельхоз- предприятий. Развитие хозяйства имеет три направления: мясо-молочное направление, занимаемся тепличным хозяйством и развитием агротуризма. ОАО «Озерицкий-Агро» сконцентрировано в 27 населенных пунктах, но центральная усадьба – это агрогородок Слобода Озерицкослободского сельсовета. Скажу, как руководитель, что агрогородок для агропромышленного комплекса – это как столица для республики. Поэтому он должен развиваться для комфортной жизни сельских жителей. Это и медицинское обслуживание, торговые точки, школа, детский сад и многое другое. Средний возраст работников нашей организации – 40 лет. Поэтому молодым семья надо, чтобы их дети могли развиваться по всем направлениям, – отметила Нина Викентьевна. – У меня есть предложение: специалисты сельского хозяйства должны иметь возможность получить льготный кредит, чтобы в том населенном пункте, где работают, построить собственный дом. Ведь крестьянин никогда не расстается с собственностью легко. Так мы решим вопрос закрепления специалистов на селе и сделаем их жизнь комфортнее.

Этот и еще многие предложения, вопросы обсуждались парламентариями, специалистами во время дискуссии. Тема встречи серьезная, поэтому и подхода требует детального, тщательного изучения.

Подводя итоги встречи, Владимир Иванович Пантюхов поблагодарил всех участников за содержательную и конструктивную работу, а также выразил уверенность в том, что полученная информация станет основой для поиска оптимальных подходов в решении наиболее значимых вопросов, касающихся практики применения Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь».

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото Александра Володько.