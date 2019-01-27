«Смолевичская лыжня – 2019» определила сильнейших!

Нынешняя зима щедро одарила нас снегом, предоставив хорошие условия для проведения традиционных районных соревнований «Смолевичская лыжня – 2019». Соревнования по лыжным гонкам среди трудовых коллективов организаций и предприятий района, а также спортсменов, выступающих в личном зачете, прошли в минувшую субботу на стадионе «Озерный».





С самого утра на стадионе было многолюдно. Всего на лыжне собрались более 200 сторонников здорового образа жизни – члены 15 команд трудовых коллективов организаций и предприятий района, помимо этого в соревнованиях участвовали команды всех школ и дошкольных учреждений образования района, команды учащихся УО «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей» и БРСМ. Поддержать своих пришло и довольно большое количество болельщиков.

Спортивный праздник начался с регистрации участников. Получив номера, лыжники отправлялись на разминку.

Участников спортивного праздника поприветствовал заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов, который также одним из первых вышел на лыжную трассу:





– Я рад всех приветствовать на районном спортивном празднике! В этом месяце мы проводим уже третью лыжню, как видим, этот вид спорта становится все более популярным в нашем районе. Желаю всем успеха, хорошего настроения и чтобы в сегодняшнем состязании победила только дружба!

На церемонии открытия также присутствовала начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Илона Юрьевна Гриневецкая.

После построения участников, директор ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Екатерина Николаевна Сенькообъявила о начале «Смолевичской лыжни – 2019».

Уже по сложившейся традиции, первыми на старт вышли активисты БРСМ в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек. Это лишь добавило состязаниям праздничной атмосферы и ярких красок. Затем в лыжном спорте состязались юноши и девушки из аграрно-технического профессионального лицея. Следующими на старт вышли команды педагогов учреждений образования района, а завершали состязание команды предприятий и организаций района.

Борьба за победу и призовые места была красивой и дружной, однако соревновательный дух, безусловно, присутствовал. В любом случае, для многих эти соревнования получились настоящим спортивным праздником.

Активно включились в состязание и представители профсоюзов Смолевиччины. Председатели профкомов организаций вставали на лыжи, поддерживали коллег. На спортивном празднике также присутствовала председатель Смолевичского районного объединения профсоюзов Надежда Владимировна Цыбулько. Она рассказала, что профсоюз всемерно поддерживает развитие спортивного движения в регионе: членам профсоюза вручают сертификаты на посещение спортзалов, бассейнов. Поддержание этого направления прописано в коллективных договорах многих организаций.

Пока одни участники покоряли лыжную трассу, другие общались с коллегами, отдыхали на спортивных и развлекательных площадках.

В то время, как судейская коллегия занималась подсчетом голосов, вошедшие в азарт на лыжных гонках участники, состязались в эстафете. Затем директор молодежного центра «Смородина» Елена Нехаенко провела со всеми яркий флешмоб, к которому активно подключились и участники состязаний, и те, кто пришли их поддержать.





Кульминацией праздника стала церемония награждения победителей, которую провели заместитель председателя Игорь Ильич Кузнецов и Екатерина Николаевна Сенько.

Среди педагогических коллективов на высшую ступень пьедестала поднялась команда

ГУО «Озерицкслободская средняя школа», вторыми стали педагоги ГУО «Барсуковская средняя школа», бронза лыжни досталась представителям ГУО «Верхменская средняя школа им. В.А.Тумара».





В возрастной категории женщин до 35 лет победу одержала Ксения Каверина (ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»), второе место заняла Виктория Буракова (ХК «Виктория»), серебро состязаний завоевала Ольга Синяк (ГЛХУ «Смолевичкий лесхоз»).

Лучшим среди мужчин до 35 лет оказался Павел Голубович (ГУ «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии»), серебро у Сергея Луцевича (Смолевичский районный отдел внутренних дел), третье место занял Максим Береснев (ОАО «ТБЗ Усяж»). _? Дипломом первой степени среди женщин в возрастной категории старше 35 лет награждена Наталья Чапелевич (ГЛХУ «Смолевичкий лесхоз»), второе место у Алеси Петух (ХК «Виктория»), на третьей ступени пьедестала – Екатерина Петросян (ГУ «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии»).

Первое место среди мужчин старше 35 лет занял Сергей Ладыженко (УЗ «Смолевичская ЦРБ»), на втором месте – Александр Яцевич (ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»), серебро соревнований у Сергея Парфеновича (Смолевичский РОВД).





В командном зачете победителями «Смолевичской лыжни – 2019» стала команда ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», серебро соревнований у команды ГУ «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии», бронза лыжни у команды Смолевичского РОВД.

Также дипломом «За самое красивое падение» награждена Ксения Каверина, «За самые скользкие лыжи» — Денис Городецкий, и диплом с номинацией «Ехал-ехал и, наконец, приехал» вручили Анастасии Хоружик.

«Смолевичская лыжня – 2019» успешно справилась со своей задачей – придала заряд бодрости и прекрасного настроения всем участникам и зрителям!

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.