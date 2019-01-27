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«Примем меры»: универсальные способы устранения любых проблем на «Доска позора»
Сегодня на «
Уже месяца три лестница в проходе за домами по проспекту Победителей 89 и 85 находится в аварийном состоянии. В одном месте плита провалилась и коммунальщики приняли меры: заделали дыру елкой.
Переносимся в Жодино, на Рокоссовского, 6. Вот как выглядит «принятие мер» по устранению течи на крыше.
Автор фото пишет: «После того, как с технического этажа стало протекать, я обратился в службу 115. Спустя какое-то время проблема вернулась, и после визита на технический этаж, стало ясно, почему. На снимке видны принятые меры — деревянный щит, и два ведра (в которые вода, кстати, так и не попала).»
А следующие фото из Минска говорят о том, что проектировщики никогда не сидели за рулем коммунального трактора. И на улицу спроектированную не выходили. А так бы и они поняли, почему ругаются трактористы, вынуждено объезжая их «элементы благоустройства» по газонам и тротуарам.
После проведения ремонта сантехниками из ЖЭС № 38 Минска по адресу Киселева, 34 случился потоп в подвале. Примите меры!
А это дверь за знаниями в аудиторию в Институте последипломного образования. Гродно, улица Врублевского, 33.
В агрогородке Ратомка дорожное покрытие сделано так, что перейти дорогу по пешеходному переходу возле школы и не вымочить ноги можно только в сильный мороз.
Зато лежачие полицейские здесь есть (они чуть выше лужи). Может, нужно было на ливневку потратиться?
А вот такая картина в Минске на Долгобродской, 7−2, в 4-м подъезде после работы электриков. Жители сообщают, что ремонт закончен «уже не первый месяц как».
А вот так выглядит боль сантехника — три прямых попадания в трубы от монтажника оборудования.
Улица Янки Купалы в Бресте. Летом 2018 года закончился капремонт. Пазл из плитки не сложился?
Новополоцк, улица Молодежная, последствия капремонта.
Жильцы поражены «аккуратностью» и «профессионализмом» строителей и отделочников. Им особенно понравились частично покрашенные стены зеленой краской.
А вот так делали ремонт ступенек и входа в подъезд в доме № 170 по проспекту Рокоссовского в Минске.
Но ошибаются не только белорусские проектировщики. Этот балкон для призраков можно найти в доме в центре столицы Болгарии Софии.
Натяжные потолки — это лучшее решение от протечек. Так считают жители четырех квартир в Бресте. Их затопил сосед сверху.
Это видео можно использовать как рекламу строительных услуг: «Наша штукатурка легко удаляется, это большое преимущество для заказчика».
Маленькая неувязочка. Посоветуйте, как это лучше оформить?
Автор следующих фото пишет, что сделал их около студенческого городка по улице Чюрлениса в Минске.
Он был поражен качеством строительства лестницы: «поручень криво сварили, получившиеся зазоры заложили серым утеплителем от труб (типа поролон) и покрасили в цвет перил. Перила при этом совершенно не держаться, болтаются. Болты не закручены, крепления не зажато».
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт
А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — тоже сообщайте нам об этом обязательно!
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Примеры плохих работ не самых лучших слесарей, сантехников и дворников.
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