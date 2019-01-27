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«Примем меры»: универсальные способы устранения любых проблем на «Доска позора»

28.01.2019 15:13 — Разное | Tut.by  
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Сегодня на «Доске позора» мы покажем, как выглядит универсальный ответ на любые жалобы и обращения. Его дают устно, он приходит в запечатанном конверте на бумаге с печатью. Состоит он из двух простых слов: «примем меры». Такой ответ хорош тем, что заявленную проблему можно решать бессрочно и безрезультатно. Например, в открытый канализационный колодец или яму можно воткнуть палку, под протекающую крышу — подставить ведро, а разбитые ступени жиденько обмазать бетоном. У нас много таких примеров, смотрите.

Уже месяца три лестница в проходе за домами по проспекту Победителей 89 и 85 находится в аварийном состоянии. В одном месте плита провалилась и коммунальщики приняли меры: заделали дыру елкой.


Переносимся в Жодино, на Рокоссовского, 6. Вот как выглядит «принятие мер» по устранению течи на крыше.


Автор фото пишет: «После того, как с технического этажа стало протекать, я обратился в службу 115. Спустя какое-то время проблема вернулась, и после визита на технический этаж, стало ясно, почему. На снимке видны принятые меры — деревянный щит, и два ведра (в которые вода, кстати, так и не попала).»

А следующие фото из Минска говорят о том, что проектировщики никогда не сидели за рулем коммунального трактора. И на улицу спроектированную не выходили. А так бы и они поняли, почему ругаются трактористы, вынуждено объезжая их «элементы благоустройства» по газонам и тротуарам.








После проведения ремонта сантехниками из ЖЭС № 38 Минска по адресу Киселева, 34 случился потоп в подвале. Примите меры!


Открыть/скачать видео (1.23 МБ)

А это дверь за знаниями в аудиторию в Институте последипломного образования. Гродно, улица Врублевского, 33.


В агрогородке Ратомка дорожное покрытие сделано так, что перейти дорогу по пешеходному переходу возле школы и не вымочить ноги можно только в сильный мороз.





Зато лежачие полицейские здесь есть (они чуть выше лужи). Может, нужно было на ливневку потратиться?

А вот такая картина в Минске на Долгобродской, 7−2, в 4-м подъезде после работы электриков. Жители сообщают, что ремонт закончен «уже не первый месяц как».





А вот так выглядит боль сантехника — три прямых попадания в трубы от монтажника оборудования.


Улица Янки Купалы в Бресте. Летом 2018 года закончился капремонт. Пазл из плитки не сложился?


Новополоцк, улица Молодежная, последствия капремонта.








Жильцы поражены «аккуратностью» и «профессионализмом» строителей и отделочников. Им особенно понравились частично покрашенные стены зеленой краской.

А вот так делали ремонт ступенек и входа в подъезд в доме № 170 по проспекту Рокоссовского в Минске.


Но ошибаются не только белорусские проектировщики. Этот балкон для призраков можно найти в доме в центре столицы Болгарии Софии.


Натяжные потолки — это лучшее решение от протечек. Так считают жители четырех квартир в Бресте. Их затопил сосед сверху.


Это видео можно использовать как рекламу строительных услуг: «Наша штукатурка легко удаляется, это большое преимущество для заказчика».


Открыть/скачать видео (3.38 МБ)

Маленькая неувязочка. Посоветуйте, как это лучше оформить?


Фото www.instagram.com/rukozhopy/

Автор следующих фото пишет, что сделал их около студенческого городка по улице Чюрлениса в Минске.


Он был поражен качеством строительства лестницы: «поручень криво сварили, получившиеся зазоры заложили серым утеплителем от труб (типа поролон) и покрасили в цвет перил. Перила при этом совершенно не держаться, болтаются. Болты не закручены, крепления не зажато».


А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт 115.бел. Этот сервис работает уже во многих городах страны.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — тоже сообщайте нам об этом обязательно!

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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