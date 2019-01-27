Вратарь сборной Беларуси по футболу перешел в «Торпедо-БелАЗ»

Голкипер сборной Беларуси Андрей Горбунов, признанный лучшим вратарем прошлого сезона в чемпионате Беларуси, подписал двухлетний контракт с «Торпедо-БелАЗ», сообщает сайт жодинского клуба .



Фото: ФК «Торпедо-БелАЗ»

Воспитанник могилевской СДЮШОР-7 ранее играл за белорусские клубы «Днепр», «Динамо-Минск», «Неман», БАТЭ, а также за греческий «Атромитас».

В прошлом сезоне, который Горбунов провел в минском «Динамо», пропустив 14 мячей в 28 играх и проведя 18 «сухих» матчей.

Андрей Горбунов является мастером спорта международного класса, дважды чемпионом, дважды серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов Беларуси, обладателем двух Суперкубков, а также голкипером национальной сборной.

Напомним, что в жодинском клубе произошли большие перемены, главным тренером был назначен Вадим Скрипченко.

Не так давно клуб подписал сербского нападающего Марко Обрадовича, жодинцы усилились защитниками Виталием Гайдучиком и Романом Бегуновым, полузащитниками Кириллом Премудровым и Артемом Соловьем.