«Прессбол»: новым главным тренером минского «Динамо» станет Роман Пилипчук

Как сообщает «Прессбол» , главным тренером минского «Динамо» будет украинский специалист Роман Пилипчук.



Фото: Федерация футбола Таджикистана

Ранее он был ассистентом в московском «Спартаке» и грозненском «Ахмате», а также работал с молодежной сборной Таджикистана, юрмальским «Спартаком», донецким «Олимпиком», московским «Динамо» и кишиневской «Дачией».

Напомним, что ранее клуб объявил о расставании с Сергеем Гуренко.

Первыми новичками команды стали форварды Егор Зубович и Кирилл Вергейчик, а также полузащитник Эдгар Олехнович.