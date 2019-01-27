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«Прессбол»: новым главным тренером минского «Динамо» станет Роман Пилипчук

28.01.2019 15:25 — Разное | Tut.by  
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Как сообщает «Прессбол», главным тренером минского «Динамо» будет украинский специалист Роман Пилипчук.


Фото: Федерация футбола Таджикистана

Ранее он был ассистентом в московском «Спартаке» и грозненском «Ахмате», а также работал с молодежной сборной Таджикистана, юрмальским «Спартаком», донецким «Олимпиком», московским «Динамо» и кишиневской «Дачией».

Напомним, что ранее клуб объявил о расставании с Сергеем Гуренко.

Первыми новичками команды стали форварды Егор Зубович и Кирилл Вергейчик, а также полузащитник Эдгар Олехнович.

 
 
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Как сообщает «Прессбол», главным тренером минского «Динамо» будет украинский специалист Роман Пилипчук.
 
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