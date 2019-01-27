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«Прессбол»: новым главным тренером минского «Динамо» станет Роман Пилипчук
Как сообщает
Ранее он был ассистентом в московском «Спартаке» и грозненском «Ахмате», а также работал с молодежной сборной Таджикистана, юрмальским «Спартаком», донецким «Олимпиком», московским «Динамо» и кишиневской «Дачией».
Напомним, что ранее клуб объявил о расставании с Сергеем Гуренко.
Первыми новичками команды стали форварды Егор Зубович и Кирилл Вергейчик, а также полузащитник Эдгар Олехнович.
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Как сообщает «Прессбол», главным тренером минского «Динамо» будет украинский специалист Роман Пилипчук.
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