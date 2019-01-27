Топ-10 автомобилей, которые появятся на рынке в 2019 году

Издание "Авто.ру" провело опрос читателей, определив десятку самых ожидаемых автомобилей, которые сойдут с конвейера в течение года.

Возглавило рейтинг новое поколение кроссовера Toyota RAV4, старт продаж которого запланирован на сентябрь.





Также в тройку лидеров вошли Renault Arkana и Skoda Karoq, который придет на смену "паркетнику" Yeti.







Четвертую строку рейтинга на основе опроса 16 тысяч посетителей "Авто.ру" занял BMW X7, пятую - купе-универсал Kia Proceed.







За ними в порядке убывания интереса потенциальных покупателей расположились Lada Vesta Sport, BMW 3-й серии, Mercedes GLE, Hyundai i30N и Porsche 911.















