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Топ-10 автомобилей, которые появятся на рынке в 2019 году
Издание "Авто.ру" провело опрос читателей, определив десятку самых ожидаемых автомобилей, которые сойдут с конвейера в течение года.
Возглавило рейтинг новое поколение кроссовера Toyota RAV4, старт продаж которого запланирован на сентябрь.
Также в тройку лидеров вошли Renault Arkana и Skoda Karoq, который придет на смену "паркетнику" Yeti.
Четвертую строку рейтинга на основе опроса 16 тысяч посетителей "Авто.ру" занял BMW X7, пятую - купе-универсал Kia Proceed.
За ними в порядке убывания интереса потенциальных покупателей расположились Lada Vesta Sport, BMW 3-й серии, Mercedes GLE, Hyundai i30N и Porsche 911.
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Издание "Авто.ру" провело опрос читателей, определив десятку самых ожидаемых автомобилей, которые сойдут с конвейера в течение года. Возглавило рейтинг новое...
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