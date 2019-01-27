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Золотой запас Нацбанка Беларуси превысил 41 тонну

28.01.2019 15:17 — Разное | Интерфакс  
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Золотой запас Национального банка Беларуси (НББ) за 2018 год вырос на 1 тонну (на 2,5%) и составил на 1 января 2019 года 41,2 тонны, сообщается в материалах НББ.

В 2017 году прирост золотого запаса составил 1,1 тонны. С 1 января 2010 года золотой запас увеличился на 12,5 тонн, или на 43,5%.

В НББ пояснили, что под золотым запасом подразумеваются драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Национального банка и являющиеся частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси. Ценности золотого запаса хранятся в центральном хранилище Национального банка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.

Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов Беларуси к способности Национального банка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах, отмечают в НББ.

 
 
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Золотой запас Национального банка Беларуси (НББ) за 2018 год вырос на 1 тонну (на 2,5%) и составил на 1 января 2019 года 41,2 тонны, сообщается в материалах НББ. В 2017 году...
 
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