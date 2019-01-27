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Экс-директор фармпредприятия "Экзон" приговорен к 7 годам колонии за взятки

28.01.2019 15:06 — Разное | Интерфакс  
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Бывший директор ОАО "Экзон" приговорен судом Дрогичинского района к 7 годам лишения свободы за взятки на общую сумму $25 тыс., сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"Обвиняемый В. (Валерий Васкевич – ИФ), занимая должность директора ОАО "Экзон", являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере на общую сумму $25 тыс. за обеспечение в интересах жителя города Минска и представляемых им иностранных юридических лиц из Израиля и Гонгконга  исполнения контрактов на поставку фармацевтической продукции", - отметили в ВС.

По информации пресс-службы, приговором суда экс-руководитель "Экзон" признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Кроме того, приговор предусматривает конфискацию имущества и лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, В.Васкевич был задержан в июне прошлого года с поличным при получении очередной взятки в $5 тыс.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший директор ОАО "Экзон" приговорен судом Дрогичинского района к 7 годам лишения свободы за взятки на общую сумму $25 тыс., сообщили в пресс-службе Верховного суда.
 
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