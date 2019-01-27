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Американский флот получил «корабль-невидимку»

28.01.2019 16:43 — Разное | Tut.by  
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Второй эсминец класса Zumwalt — USS Michael Monsoor — вошел в состав ВМС США. Торжественная церемония состоялась на военно-морской базе в Сан-Диего, штат Калифорния, сообщает агентство Mil. Press FLOT.


Изображение: youtube.com

Первую попытку передачи флоту этого корабля предприняли в апреле 2018 года, но из-за повреждений турбинных лопаток главного двигателя суперэсминец через пару месяцев вернулся на верфь Bath Iron Works для замены одной из двух газовых турбин MT30. Корабль планировали ввести в строй до конца 2018 года, но устранение неисправностей затянулось.

Цена постройки USS Michael Monsoor составила 1,4 миллиарда долларов. Первый выход суперэсминца в море в декабре 2017 года завершился на второй день из-за неполадок электрооборудования. Через день после отправления с верфи у корабля отказали фильтры гармоник, которые защищают чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности. В итоге эсминец лишился возможности использовать сложную электрическую сеть на полную мощность, что необходимо было проверить в ходе испытаний.

Эсминец класса Zumwalt обычно вооружен 20 универсальными пусковыми установками с боекомплектом 80 ракет. В зависимости от задачи боезапас состоит из противолодочных ракет ASROC, зенитных средней дальности — ESSM или крылатых Tomahawk. Дополнительно корабль вооружен двумя артиллерийскими установками AGS калибра 155 мм и двумя зенитными Mk 110 калибра 57 мм.

Благодаря специальному стелс-покрытию огромный Zumwalt виден на радаре как небольшое рыбацкое судно. Трудность обнаружения дает этому кораблю дополнительное преимущество в бою.

 
 
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Эсминец класса класса Zumwalt обычно вооружен 20 универсальными пусковыми установками с боекомплектом 80 ракет.
 
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