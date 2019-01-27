Сборная Беларуси по футболу (U17) играет в финале «Кубка развития» против Израиля. Видеотрансляция

Юношеская сборная Беларуси, составленная из футболистов не старше 2002 года рождения, в финале «Кубка развития 2019» играет против сверстников из Израиля.

Видео: АБФФ

Наши юноши два раза за историю турнира становились его победителями — в 2006 и 2007 годах. Четыре раза занимали второе место и два раза треть. Отметим, что израильтяне еще не побеждали на этом первенстве.

На сегодняшний день больше всего побед на счету сборной России, которая пять раз завоевывала трофей (2008, 2010, 2014, 2015, 2017), но в этом году россияне не приехали.

В разные годы на турнире удалось проявить себя Егору Филипенко, Станиславу Драгуну, Денису Полякову, Сергею Политевичу и Павлу Савицкому.

Напоминаем, в первой игре на турнире в 2019 году сборная Беларуси крупно обыграла Таджикистан , а затем минимально уступила Финляндии . В третьем матче белорусы переиграли Бельгию . А в полуфинале оказались сильнее Грузии .