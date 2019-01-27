|
Минское «Динамо» отправилось на первый турецкий сбор без главного тренера
Минское «Динамо» отправилось на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 11 февраля, сообщает
В составе команды 21 футболист.
Руководить игроками на сборе будет тренерский штаб во главе с Артемом Челядинским, которому будут помогать Радислав Орловский и Александр Мартешкин.
На сбор с командой не отправились Фатаи Кехинде и Роша Луис. Клуб рассматривает предложения зарубежных команд о трансфере футболистов. Идут переговоры.
На сборе запланировано проведение трех контрольных матчей:
2 февраля — ФК «Тобол» (Костанай, Казахстан)
Напомним, что динамовцы пока не определились с главным тренером. В СМИ на этот пост прочили Олега Дулуба, Олега Кубарева и Сергея Гуренко. К этому списку «Прессбол» добавил украинского специалиста
История вопроса
В футбольных кулуарах еще с конца лета активно судачили о том, что футбольный клуб «Динамо-Минск» выйдет из-под патронажа Юрия Чижа, который был владельцем этого проекта на протяжении 19 лет.
Несколько источников уверили TUT.BY, что новым владельцем «Динамо» станет российский бизнесмен Михаил Гуцериев. В свою очередь, один из источников портала рассказал, что Гуцериев планирует отдать клуб своему младшему партнеру, IT-предпринимателю Виктору Прокопене. Кроме того, рассматривается вариант тандема управленцев в лице Гуцериева и Япринцева.
Еще одним из вероятных вариантов развития событий называлось слияние минского «Динамо» с футбольным клубом «Минск». Руководитель «Минска» Игорь Шлойдо в
Юрий Чиж стал владельцем минского «Динамо» в конце 1999 года. За прошедшее время «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь в 2004 году, восемь раз занимали второе место, пять раз — третье. Некогда легендарному клубу не удалось нарушить гегемонию борисовского БАТЭ. Бизнесмен отличился тем, что за это время поменял более 30 тренеров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда полетела с тренером дубля Артемом Челядинским.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)