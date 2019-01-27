Уроки английского

Входят в моду социальные ролики, в том числе и такие, как "Учитель больше, чем профессия". Наверное, это делается с целью повышения престижа профессии. Но есть преподаватели, которые лучше всяких роликов своей жизнью и деятельностью подтвердят, что учитель - это главный человек на свете, он дает путевку в жизнь, родитель дает лишь возможность родиться (так в Японии говорят).





Учитель, о котором пойдет речь, живет в Ивье уже много лет, педагогический стаж - 41 год, в общем, достаточный период, чтобы повсюду встречать своих учеников. Согласитесь, определенная ответственность быть преподавателем в маленьком городе, где все друг друга знают.

Конечно же, среди ее выпускников всегда победители предметных олимпиад и конкурсов, отличники и медалисты, студенты самых престижных высших учебных заведений страны.

Я иду на мероприятие к Людмиле Николаевне Дайнаковой, перешагнув через много лет, накануне 25 января - Дня студента. И это не случайно. Подобные встречи ее нынешних учеников, обожествляющих английский язык (а иначе не получится!), с бывшими учащимися (теперь уже студентами), ставшие традиционными, насколько мне известно, проводит лишь она.

Я иду на урок к бывшему своему классному руководителю. Спешу. Январский морозный ветер подгоняет. В дверях сталкиваюсь с шумной стайкой молодых людей. Улыбаюсь - это, конечно, выпускники прошлого года, теперь студенты, которые тоже к Людмиле Николаевне. Идут учить. Идут учиться у учеников, потому что у них некое "совместное творческое дело".

Однажды мой сын, бывший ученик Л.Н. Дайнаковой, выпускник МГЛУ, дипломированный переводчик, рассказал, что на уроках она частенько повторяла: "Не любите мой предмет? Заставим полюбить!" И ведь заставила! И в хорошем смысле! Заразила своей любовью к предмету, приучая мыслить креативно, заполняя каждую секунду занятий знаниями.

Идеальный преподаватель: харизма, справедливость, умение слушать, требовательность - все при ней! Яркий и талантливый учитель, который любит и безупречно знает свой предмет, профессионально не выгоревший, позитивный, толерантный и невозмутимый.





Встреча организована в кабинете английского языка. В гимназии, как известно, воспитывает все. Поэтому не могу не отметить эстетику современного кабинета английского языка, в котором проходят занятия.

Входящих встречают фразами удивления, восхищения, комплиментами или разными замечаниями.

Я думаю о том, что они попали в школьный мир, из которого мечтали недавно сбежать, чтоб побыстрее стать взрослыми, самостоятельными.

Преподаватель говорит, что она очень гордится успехами своих учеников, ведь для многих из них поступление в эти высшие учебные заведения год-два назад звучало как несбыточная мечта.

А вот все присутствующие, и я в том числе, уверены, что именно она готовит учеников так, словно они проходят обучение в лучших частных школах страны. Многие из них потом, уже став взрослыми людьми, специалистами в своем деле, поддерживают дружбу с Людмилой Николаевной всю жизнь.

Пока молодежь собирается, спешу задать несколько вопросов:

- Вы пришли сегодня к своему учителю с цветами, хоть еще не вечер встречи. Можете сказать несколько слов о ней?

- Она строгая и требовательная!

- Она не меняется, остается молодой, красивой, современной!

Бывшие ученики появляются один за одним или парами. Оживленно щебечут.

Девятиклассники выглядят очень серьезными, чувствуется, что они готовились к встрече со старшими товарищами.

Когда все в сборе, учитель открывает мероприятие, предлагает девятиклассникам заглянуть в будущее с помощью общения со студентами. Получается что-то вроде ролевой игры.

Студенты говорят об изменениях в жизни и ценности для них знаний английского языка, которые они получили в гимназии:

Алена Мусик (БГУ, юридический факультет):

- Чтобы поступить, нужно было сдать каждый тест на высокий балл: не менее 89-ти. Мы изучаем английский язык. Это необходимый предмет. Но на уроках Л.Н. Дайнаковой было намного интереснее. Сложно сказать, почему я выбрала такую профессию. Видимо, на это повлиял целый ряд факторов и особенности моего характера.

Екатерина Холяво (МГЛУ, факультет китайского языка и культуры):

- Проходной балл был высоким: 367. В будущем вижу себя преподавателем английского и китайского языков. Наши лучшие студенты после третьего курса имеют возможность поехать на стажировку в Китай. Сейчас мои знания китайского на уровне знаний трехлетнего ребенка, а вот изучать английский для меня не составляет особого труда, потому что Л.Н. Дайнакова заложила хорошую основу знаний этого предмета.

Но когда Катя говорит на китайском языке, все с восхищением слушают.

Павел Ожич (БГУ, факультет радиофизики и компьютерной технологии):

- Не все знают, что в БГУ есть такая специальность. Английский язык очень нужен, и прежде всего профессиональная лексика.

Павел не подтверждает знакомую всем истину, что "от сессии до сессии живут студенты весело": в высшем учебном заведении особая система оценки, и высокий балл на экзамене нужно еще заслужить во время семестра.

Сергей Инвалев (БГУ, механико-математический факультет):

- Очень нравится учиться, нравится благоприятная атмосфера, хотя поступить было сложно: 310 - проходной балл. Много математики, физики, программирования. Но и по английскому языку необходимо иметь не менее восьми баллов. Только тогда можно будет в будущем поработать в Китае или Германии. Узнаю много нового и интересного. Кое-что идет вразрез со школьной программой.

Девятиклассники удивляются всему, о чем рассказывает Сергей: тому, что на ноль можно делить, "языку окрестностей" и так далее.

Яна Яковец (МГЛУ, факультет английского языка):

- Я уже на третьем курсе и могу сказать, что высшее учебное заведение открывает большие возможности. Сейчас можно выбирать два и три языка для изучения. Очень интересны занятия, которые ведут англичане, американцы. А еще мы можем напрямую общаться с преподавателями, которые пишут книги, издают пособия, по их учебникам мы постигали знания в гимназии. После окончания учебы я смогу преподавать русский язык для иностранных студентов.

Эта встреча без всякого сценария, только свободное общение. Очень уместны мелкие комментарии учителя. Так, Людмила Николаевна просит вспомнить и несколько волнующих моментов, например, из практики поступления в высшее учебное заведение, что бы они сделали иначе и не сделали ли бы вообще, сожалеют ли они о чем-нибудь, как получить 100 баллов на централизованном тестировании.

Студенты дают советы гимназистам: учить все, что задает Людмила Николаевна; при подготовке к экзаменам каждый день по два часа уделять английскому языку; задания выполнять качественно и вдумчиво; тренировать свою силу воли, чтоб не волноваться на экзамене.

А девятиклассники благодарят старших товарищей, отмечают пользу такой встречи для себя, делятся своими проблемами.

Прозвенел звонок - девятиклассники поспешили на урок физики (у них контрольная!), а студенты остались еще для беседы с десятиклассниками.

Короткая переменка позволяет мне полистать журнал достижений учащихся Л.Н. Дайнаковой.

С 2014 года шесть победителей областных олимпиад по английскому языку, в 2018 году у Екатерины Холяво 100 баллов на централизованном тестировании и победа в международном интернет-конкурсе! Это ее, Людмилы Николаевны, победа и ее победители.

Каждому бы школьнику такого педагога, каждому учителю - таких учеников!

Счастье - это соучастие. Наполняет душу возможность отдать себя другому. А если те, которые получили чью-то частичку, готовы в ответ поделиться своей, то они стали счастливыми людьми. И тогда хочется снова и снова быть вместе. Обретая союзников, они вовлекаются в "совместное творческое дело".

Ведь и виделись совсем недавно: год назад, но взахлеб рассказывают о своей жизни, с нетерпением ждут вечер школьных друзей…

Значит, дорога им гимназия, значит, пришло что-то вроде послевкусия - приятного ощущения от "совместного творческого дела", которое не прерывается.

Вот уж действительно, "учитель - профессия дальнего действия, главная на Земле".

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.