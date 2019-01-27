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Совмин определил, сколько и кому должны платить организаторы массовых мероприятий

28.01.2019 16:58 — Разное | Ежедневник  
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Совмин определил, сколько и кому должны платить организаторы массовых мероприятий

фото: eurasia.expert

Постановлением правительства № 49 утверждено Положение о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медобслуживанием, уборкой территории после проведения на ней мероприятия.

Действие Положения распространяется на массовые мероприятия, организаторами которых являются профсоюзы, политические партии, иные общественные объединения, а также граждане.

Документом предусмотрено, что организатор не позднее двух дней до запланированной даты проведения такого мероприятия заключает с территориальным органом внутренних дел, учреждением здравоохранения и организацией, осуществляющей уборку территории, соответствующие договоры. 

За охрану организаторам придется заплатить 3 базовые величины, если количество участников не превышает 10 человек, 25 базовых величин – от 11 до 100 человек, 150 базовых величин – 101- 1000 человек; 250 базовых величин –более 1000 человек.

Если мероприятие запланировано провести на не предусмотренной для этого площадке, к указанным суммам применяется повышающий коэффициент 1,5.

Также оплачиваются услуги медицинских служб и уборщиков (зарплата, страховые взносы, стоимость "предметов снабжения и материалов, в том числе лекарственных средств, изделий медицинского назначения, моющих средств", косвенные расходы специализированных организаций, а также  налоги, сборы, иные обязательные платежи в республиканский и местные бюджеты, предусмотренные законодательством). 

 
 
 
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Постановлением правительства № 49 утверждено Положение о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов,...
 
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