Председатель облисполкома Владимира Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Беларуси Артуром Михальским







С участием польского капитала в области действуют 95 организаций.

— Мы тесно взаимодействуем с нашими соседями, Подляским воеводством, у нас много совместных трансграничных проектов в разных сферах, — подчеркнул Владимир Кравцов. Он также рассказал, что на Гродненщине активно развивается логистика. Модернизируются два крупных автоперехода – «Брузги» и «Берестовица». Губернатор выразил пожелание, чтобы обновление этих погранпереходов было проведено и с польской стороны.





В минувшем году почти 30 процентов от общего числа безвизовых туристов приехало на Гродненщину из Польши. По словам Артура Михальского, безвизовый режим содействует развитию не только туризма, но и экономических связей.

Обсуждены также вопросы сотрудничества по сохранению общего культурного наследия. Посол предложил совместными усилиями провести ремонт клуба–музея Чеслава Немена в деревне Старые Василишки Щучинского района, установить в Гродно памятник этому выдающемуся польскому музыканту, композитору и певцу. В нынешнем году исполняется 15 лет со дня его смерти.

Были озвучены и другие предложения, в осуществлении которых польская сторона может принять участие.





Во встрече принял участие Генеральный консул Польши в Гродно Ярослав Ксенжек.







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