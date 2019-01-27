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Председатель облисполкома Владимира Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Беларуси Артуром Михальским

28.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Владимир Кравцов отметил, что Польша является основным партнером нашего региона по объему товарооборота после России. Предприятия Гродненщины увеличивают экспорт продукции в страну-соседку. В их числе ИООО «Кроноспан», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Радиоволна» и многие другие. В основном поставляются плиты ДСП и ДВП, азотные удобрения, известь, топливная древесина, бумага и картон, лесоматериалы. 

Председатель облисполкома Владимира Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Беларуси Артуром Михальским


С участием польского капитала в области действуют 95 организаций. 

 Мы тесно взаимодействуем с нашими соседями, Подляским воеводством, у нас много совместных трансграничных проектов в разных сферах, — подчеркнул Владимир Кравцов. Он также рассказал, что на Гродненщине активно развивается логистика. Модернизируются два крупных автоперехода – «Брузги» и «Берестовица». Губернатор выразил пожелание, чтобы обновление этих погранпереходов было проведено и с польской стороны. 

Председатель облисполкома Владимира Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Беларуси Артуром Михальским

В минувшем году почти 30 процентов от общего числа безвизовых туристов приехало на Гродненщину из Польши. По словам Артура Михальского, безвизовый режим содействует развитию не только туризма, но и экономических связей. 

Обсуждены также вопросы сотрудничества по сохранению общего культурного наследия.  Посол предложил совместными усилиями провести ремонт клуба–музея Чеслава Немена в деревне Старые Василишки Щучинского района, установить в Гродно памятник этому выдающемуся польскому музыканту, композитору и певцу. В нынешнем году исполняется 15 лет со дня его смерти. 

Были озвучены и другие предложения, в осуществлении которых польская сторона может принять участие. 

Председатель облисполкома Владимира Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Беларуси Артуром Михальским

Во встрече принял участие Генеральный консул Польши в Гродно Ярослав Ксенжек. 

Председатель облисполкома Владимира Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Беларуси Артуром Михальским


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Гродненщина и Пакистан планируют активизировать сотрудничество в сельском хозяйстве и других областях. Об этом шла речь на встрече председателя облисполкома Владимира Кравцова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана в Беларуси Линой Салим Моаззам 

На Гродненщине завершили второй этап строительства социального жилья в рамках совместного проекта с Китаем 

 
Фото Яна ХВЕДЧИНА
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Владимир Кравцов отметил, что Польша является основным партнером нашего региона по объему товарооборота после России. Предприятия Гродненщины увеличивают...
 
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