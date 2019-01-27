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«Ахмат»: К нам обратились Пилипчук и минское «Динамо». Мы возражать не будем

28.01.2019 18:12 — Разное | Tut.by  
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что старший тренер команды Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо».


Фото: Федерация футбола Таджикистана

«К нам обратился Роман Пилипчук и белорусские коллеги по поводу возможности возглавить минское «Динамо». Мы сказали, что возражать не будем против того, чтобы он строил свою самостоятельную карьеру. Такие шансы для тренеров выпадают не каждый день, будем рады, если у него все получится.

Обидно ли нам его отпускать? Нет, почему должно быть обидно, он ведь хороший специалист, а сейчас ему выпал шанс стать главным тренером. Неправильно и несправедливо отказывать человеку, когда у него есть возможность построить карьеру, по-человечески нужно было его отпустить. Будем надеяться, что его опыт ему поможет. Желаем Роману удачи, мы с ним будем на связи. Мы всегда предполагали, что он может начать самостоятельную карьеру, но сейчас такое развитие событий было неожиданным», — сказал Айдамиров.

Ранее сообщалось, что Пилипчук присоединится к «Динамо» на сборе в Турции.

 
 
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что старший тренер команды Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо».
 
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