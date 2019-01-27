Погода на неделе: оттепель

К концу недели в Беларуси установится оттепельная с осадками погода.

Во вторник атмосферные фронты обусловят на значительной части территории республики осадки (снег, мокрый снег, днем по югу с дождем). Местами ожидаются туман и гололед. На отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов по юго-западу до минус 11 градусов по северо-востоку страны, днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.

30 января, в среду, во многих районах республики пройдет снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от 0 до 6 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 3 градусов.

В четверг очередная система фронтов принесет новую порцию тепла и вызовет на большей части территории страны осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 6 градусов по северо-западу до 1 градуса тепла по юго-востоку, днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.

1 февраля на большей части территории республики прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 до 3 градусов тепла.



