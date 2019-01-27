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Безопасные условия жизни пожилых людей – главная тема пленума районного совета ветеранов

28.01.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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В январе 2019 года состоялся пленум Ленинского районного Совета ветеранов, на котором рассмотрены важные вопросы деятельности ветеранской организации. Были подведены итоги работы за 2018 год, определены задачи на 2019. Большое внимание уделялось совместной работе ветеранских организаций с РОВД, ГОЧС, территориальным центром социального обслуживания населения Ленинского района по обеспечению безопасных условий жизни пожилых людей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62944.php

Безопасные условия жизни пожилых людей – главная тема пленума районного совета ветеранов

По первому вопросу с информацией выступила председатель районного Совета Карпук В.Д. Ветераны определили основные направления деятельности на текущий год с учетом 1000-летия Бреста, предстоящего празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь и города Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Особое внимание будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны (в Ленинском районе проживает 100 чел.), ветеранам труда, одиноким ветеранам и инвалидам. Объявлен смотр-конкурс первичных организаций по достойной встрече юбилейных дат, конкурс прикладного творчества ветеранов «Брест – город древний, город молодой. Творчество – вне возраста», продолжит свою работу клуб «Диалог» и др.

В обсуждении второго вопроса приняли участие заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста Литвинович В.В., старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики правонарушений Ленинского районного отдела внутренних дел Хвесюк А.В., старший инспектор городского отдела по чрезвычайным ситуациям Левлюх А.В. Заинтересованные обсудили волнующие темы пожилых людей – здоровье и безопасная жизнедеятельность.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62944.php

Безопасные условия жизни пожилых людей – главная тема пленума районного совета ветеранов

Участники пленума поддержали решение президиума районного Совета ветеранов об участии в программе межведомственного сотрудничества «Руки помощи». Межведомственный проект, цель которого – помощь пожилым людям, объединяет территориальный центр социального обслуживания, управление по образованию администрации Ленинского района и районный комитет ОО «БРСМ».

В работе пленума приняла участие и выступила по обсуждаемым вопросам заместитель председателя Брестского городского совета ветеранов Зайцева Н.П.

По всем вопросам приняты конкретные решения.

 
Теги: Брест
 
 
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В январе 2019 года состоялся пленум Ленинского районного Совета ветеранов, на котором рассмотрены важные вопросы деятельности ветеранской организации. Были...
 
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