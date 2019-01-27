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У столба... Электрозаправка теперь есть и у Технопарка
28.01.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Данная электрозаправка далеко не первая в Бресте. Но она точно необычная. Потому что ясно демонстрирует, что подобные устройства могут быть размещены в буквальном смысле у каждого столба.
Заправка оборудована собственным электросчётчиком и позволяет пополнить запас батареек сразу двух автомобилей.
Она не скоростная, и заряд займёт довольно долгое время. Но если вы работаете в Технопарке - это самое то!
Дело за малым - придумать, как ограничить парковку автомобилей с ДВС на местах для зарядки. Но это задача больше для законодателей.
Мы пока не знаем - это так Технопарк расстарался, или всё же Беларуснефть? А так же неизвестно, бесплатная заправка или стоит денег (впрочем, небольших).
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