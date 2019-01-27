У столба... Электрозаправка теперь есть и у Технопарка

Данная электрозаправка далеко не первая в Бресте. Но она точно необычная. Потому что ясно демонстрирует, что подобные устройства могут быть размещены в буквальном смысле у каждого столба.



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Заправка оборудована собственным электросчётчиком и позволяет пополнить запас батареек сразу двух автомобилей.



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Она не скоростная, и заряд займёт довольно долгое время. Но если вы работаете в Технопарке - это самое то!



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Дело за малым - придумать, как ограничить парковку автомобилей с ДВС на местах для зарядки. Но это задача больше для законодателей.



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Мы пока не знаем - это так Технопарк расстарался, или всё же Беларуснефть? А так же неизвестно, бесплатная заправка или стоит денег (впрочем, небольших).



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