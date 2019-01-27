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Нацбанк: Золотой запас Беларуси за 2018 год вырос до 41,2 тонны

28.01.2019 18:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Нацбанк: Золотой запас Беларуси за 2018 год вырос до 41,2 тонны
БЕЛТА

Под золотым запасом понимаются драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Национального банка Республики Беларусь и являющиеся частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь, сообщили в регуляторе.

41,2 тонны золота – это максимальный запас Беларуси за последние двадцать лет. Так, в 1999 году он составлял 1,3 тонны. Рост – в 32 раза. 

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Национального банка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом. 

Нацбанк: Золотой запас Беларуси за 2018 год вырос до 41,2 тонны
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За минувший год золотой запас республики увеличился на одну тонну.
 
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