Нацбанк: Золотой запас Беларуси за 2018 год вырос до 41,2 тонны

Под золотым запасом понимаются драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Национального банка Республики Беларусь и являющиеся частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь, сообщили в регуляторе.

41,2 тонны золота – это максимальный запас Беларуси за последние двадцать лет. Так, в 1999 году он составлял 1,3 тонны. Рост – в 32 раза.