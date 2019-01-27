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Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за декабрь 2018

28.01.2019 15:13 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 23 января 2019г. №102

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии за декабрь 2018 года:

на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, согласно приложению 1;

на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, согласно приложению 2.

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Камянеччыны».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

В.М. Зайчук, председатель Каменецкого районного исполнительного комитета

А.А. Жукович, управляющий делами райисполкома

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за декабрь 2018 года

№ п/п Наименование населенного пункта Размер норматива фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды (Гкал/м куб.)
1 Город Каменец 0,066 301
2 Город Высокое 0,081 297
3 Агрогородок Беловежский Беловежского сельсовета 0,081 297
4 Агрогородок Видомля Видомлянского сельсовета 0,091 211
5 Агрогородок Войская Войского сельсовета 0,081 297
6 Агрогородок Каменюки Каменюкского сельсовета 0,094 091
7 Агрогородок Пелище Пелищенского сельсовета 0,081 297
8 Поселок Приозерский Видомлянского сельсовета 0,093 990
9 Деревня Верховичи Верховичского сельсовета 0,081 297
10 Деревня Дворцы Речицкого сельсовета 0,081 297
11 Деревня Оберовщина Ряснянского сельсовета 0,081 297

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за декабрь 2018 года

п/п

 Наименование населенного пункта Размер норматива фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений (Гкал/м кв.)
1 Город Каменец 0,038 425
2 Город Высокое 0,038 785
3 Агрогородок Видомля Видомлянского сельсовета 0.042 676
4 Агрогородок Войская Войского сельсовета 0,039 349
5 Агрогородок Дмитровичи Дмитровичского сельсовета 0,039 349
6 Агрогородок Каменюки Каменюкского сельсовета 0,034 896
7 Агрогородок Рясна Ряснянского сельсовета 0,039 349
8 Агрогородок Ходосы Дмитровичского сельсовета 0,039 349
9 Деревня Бучемль Войского сельсовета 0,039 349
10 Деревня Верховичи Верховичского сельсовета 0,039 349
11 Деревня Оберовщина Ряснянского сельсовета 0,039 349
12 Деревня Подбела Новицковичского сельсовета 0,039 349

Заключение по нормативному правовому акту

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 711 «О некоторых вопросах осуществления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов» главным управлением юстиции Брестского областного исполнительного комитета проведена обязательная юридическая экспертиза решения Каменецкого районного исполнительного комитета от 23 января 2019 г.  №102 «Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за декабрь 2018 года».

При проведении обязательной юридической экспертизы нормативного правового акта несоответствия Конституции Республики Беларусь, нормативным правовым актам Президента Республики Беларусь, законам Республики Беларусь, иным нормативным правовым актам большей юридической силы по отношению к оцениваемому нормативному правовому акту в том числе устанавливающим требования нормотворческой техники не выявлено.

На основании изложенного решение Каменецкого районного исполнительного комитета 23 января 2019 г. № 102 «Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за декабрь 2018 года» подлежит включению в Национальный реестр правовых актов Республика Беларусь.

И.Л Савенок, 

первый заместитель начальника главного управления юстиции Брестского областного исполнительного комитета.

 

 
 
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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 23 января 2019г. №102 На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики... Сообщение Об...
 
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