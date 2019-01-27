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Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за декабрь 2018
28.01.2019 15:13 — Разное | Навiны Камянеччыны
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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 23 января 2019г. №102
На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии за декабрь 2018 года:
на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, согласно приложению 1;
на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, согласно приложению 2.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Камянеччыны».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
В.М. Зайчук, председатель Каменецкого районного исполнительного комитета
А.А. Жукович, управляющий делами райисполкома
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за декабрь 2018 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за декабрь 2018 года
Заключение по нормативному правовому акту
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 711 «О некоторых вопросах осуществления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов» главным управлением юстиции Брестского областного исполнительного комитета проведена обязательная юридическая экспертиза решения Каменецкого районного исполнительного комитета от 23 января 2019 г. №102 «Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за декабрь 2018 года».
При проведении обязательной юридической экспертизы нормативного правового акта несоответствия Конституции Республики Беларусь, нормативным правовым актам Президента Республики Беларусь, законам Республики Беларусь, иным нормативным правовым актам большей юридической силы по отношению к оцениваемому нормативному правовому акту в том числе устанавливающим требования нормотворческой техники не выявлено.
На основании изложенного решение Каменецкого районного исполнительного комитета 23 января 2019 г. № 102 «Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за декабрь 2018 года» подлежит включению в Национальный реестр правовых актов Республика Беларусь.
И.Л Савенок,
первый заместитель начальника главного управления юстиции Брестского областного исполнительного комитета.
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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 23 января 2019г. №102 На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики... Сообщение Об...
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